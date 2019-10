Els països de la Cimera volen «harmonitzar» les polítiques socials

Les reunions de ministres iberoamericans d’Afers Socials celebrades aquests dies al Principat van concloure ahir amb l’aprovació i signatura de la declaració sobre Innovació i Inclusió en l’Àmbit de la Discapacitat. Els ministres i representants de 22 països, a més d’Andorra, Espanya i Portugal, van coincidir en la necessitat d’«harmonitzar les polítiques públiques per protegir els drets de totes les persones», malgrat que seran els caps d’Estat i de Govern els que l’hauran de fer oficial durant la Cimera Iberoamericana que Andorra acollirà el mes de novembre de l’any que ve.



El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, va resumir els punts que recull la declaració posant especial èmfasi en l’abordatge de la innovació social des de tots els àmbits. Així mateix, Filloy va admetre que actualment «manquen dades», les quals són necessàries per «tirar endavant polítiques concretes i elaborar programes». En els pròxims mesos, doncs, els països membres de la Cimera hauran d’aconseguir la informació necessària per tal de redreçar les futures decisions que es puguin pretendre en matèria de discapacitat.



«Es parla molt d’innovació, però poques vegades s’especifica en innovació social», va opinar el minstre, tot apostant per passar del «model institucional» actual a centrar-se en les capacitats individuals de cadascú. D’aquesta manera, tal com van acordar els 25 responsbales internacionals, la innovació social «s’ha d’aplicar a tots àmbits de la vida», fins i tot abans del neixament, començant per l’educació i el treball. Filloy també va assegurar que a dia d’avui hi ha països que estan fent «realment molts esforços» en aquesta temàtica, malgrat provenir de situacions al·lienes «molt complexes».



El secretari adjunt iberoamericà, Marcos Pinta Gama, per la seva banda, va posar en relleu que durant les reunions s’hagin abordat qüestions molt concretes, com el programa de protecció de les persones amb discapacitat. En aquest sentit, va destacar les propostes fermes que se’n van derivar amb l’objectiu d’«enfortir la cooperació entre els països i l’intercanvi d’experiències».



Amb tot, tant Filloy com Gama, van deixar clar que, després de les diverses reunions, «cal buscar solucions perquè les persones amb dificultats puguin tenir els seus drets garantits en qualsevol lloc del món».