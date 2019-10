L’MVK*12 serà «exigent» amb els resultats el pròxim curs

Samu Ponce, mànager de l’MVK*12, va valorar la temporada de l’equip com «bona», sobretot per part dels corredors joves, ja que han pogut competir diversos dies. Tot i això, va reconèixer que «esperàvem més dels corredors elit, encara que ha afectat que no hi hagués ciclistes importants dins l’equip per ajudar en certs moments de carrera». «Malgrat això, la valoració és positiva perquè la gent treballa i té obligacions», assegurava i destacava que «la Volta a Cantàbria va anar bé perquè vam acabar amb cinc corredors i vam córrer amb gent que s’hi dedica al 100%, aquest any vinent volem fer un pas en el calendari perquè volem córrer alguna volta més exigent».

Més victòries

D’aquesta manera, ja pensen en la temporada vinent i a l’espera de nous fitxatges volen una plantilla de 10 o 11 ciclistes. Valoren «ser exigents amb els resultats i buscar alguna victòria». A més, volen fer un pas important amb el material i com a gran novetat que «tots els corredors vagin amb la mateixa bicicleta», per aquest motiu en necessiten 15. «De mica en mica anem afegint material com la nutrició o la roba», aclaria.

L’equip, en aquesta línia compta amb el suport de la botiga Andorra Bike Shop, de 22ERS, de General de Construcció i de Maverick Viñales, propietari de l’equip. En aquest context, va recordar que «l’equip ha de ser una sortida pel jovent d’Andorra un cop compleixin els 18 anys».

A més, assegura que «aquest any volem fer algun stage i s’ampliarà el pressupost, encara que no necessitem més», afegia i remarcava que «per tenir una llicència Continental andorrana necessitem set andorrans amb nivell i no els tenim, però ve una bona base». Per tant, en un futur «podríem tenir-ho, seria ideal tenir un continental i poder jugar amb un sub-23, però com a mínim necessites un pressupost de 200.000 euros anuals i assentar la base». «Hem de seguir formant xavals per tenir un Continental», indicava i comentava que «estaria bé un cop de mà d’Andorra Turisme o de Govern per fer un projecte de tot un any». Personalment, Ponce no ha decidit si fitxarà per algun Continental o si torna a l’MVK.