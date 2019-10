Els pilots residents hauran de tributar a Espanya

L’Agència Tributària espanyola ha decidit, tal com fan altres països, que els pilots hagin de tributar a Espanya pel nombre de carreres que disputen al país veí, un fet molt important en el cas de MotoGP, ja que té quatre grans oremis. Segons va desvelar El Confidencial, aquestes directrius van ser traslladades als pilots abans de l’estiu.

En aquest sentit, són nombrosos els pilots que resideixen al Principat i com que passen fora d’Espanya més de 183 dies, el límit per tributar fora, Hisenda té problemes per perseguir-los. Així, Espanya posa especial èmfasi en els residents al Principat i pren exemple d’altres països com Alemanya, que exigeix als seus pilots pagar l’equivalent de la cursa que disputen al país.

Per tant, l’Oficinal Nacional de Fiscalitat Internacional (ONFI) considera que han de tributar l’equivalent a la renda generada a Espanya. Tot i això, cal remarcar que els pilots no hauran de pagar un 20% del que obtinguin, sinó que dependrà del contracte de cadascú. A més, la hisenda espanyola reitera, segons el mitjà, que seguirà perseguint a tots aquells que traslladin la seva residència a fora, especialment els que viuen fora.