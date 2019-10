Vila planteja que els pisos recuperats no es tornin a llogar en deu anys

El Raonador del Ciutadà, Marc Vila, proposa que els propietaris de pisos que recuperin per a ús personals els immobles actualment destinats al lloguer no els puguin tornar a arrendar en deu anys. En una entrevista al PERIÒDIC, Vila creu que l’excepció proposada pel Govern dins del paquet de mesures urgents que entraran en vigor al 2020, i que entre altres mesures preveu la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer que expiren l’any que ve, ha d’estar sotmesa a mecanismes de control per part de les institucions per evitar possibles picaresques.

Vila afirma que en cas que un propietari recuperi el seu pis, ha d’especificar qui el farà servir. «Ha de quedar acotat al màxim i de manera molt precisa la manera més restrictiva possible l’aspecte de l’ús propi», diu Vila, que creu que s’han d’evitar «al màxim» les ambigüitats i els buits. Per tant, sobre els deu anys de de termini proposats, Vila creu que aquest termini seria «suficient».

El representant aplaudeix les mesures impulsades per part del Govern per impulsar el poder adquisitiu de les famílies, tot i que alhora admet que molt probablement la situació actual del mercat de lloguer no estarà estabilitzada a finals del 2020. «Estem en un entorn de molt poca inflació i els augments que hi ha hagut no responen a una necessitat econòmica sinó purament especulativa», remarca Vila, que creu que seran pocs els propietaris que reclamaran recuperar els seus pisos en cas de destinar-los al lloguer.

«Si són molts voldrà dir que hi ha frau», admet Vila, que també obre la porta a pensar altres contrapartides per acompanyar llogaters que haguessin de ser desallotjats i haguessin de buscar un nou pis. «Es podria pensar, entraria dins dels terminis i criteris de justícia social», diu Vila, que afirma que les queixes sobre possibles abusos als lloguers continuen sent el principal motiu de les queixes per part dels ciutadans. A més, Vila, que ja va anunciar-ho durant l’anterior reunió de la Taula Nacional de l’Habitatge, alerta de nous mecanismes per part de propietaris a l’hora d’intentar augmentar el preu dels pisos, malgrat que el cost estigui congelat segons l’IPC. En aquest sentit, Vila explica que s’han donat casos de ciutadans que han rebut cartes ja amb la Llei de mesures urgents aprovada en què alguns amos demanaven fins a dos mesos de dipòsit i quatre més d’avals ancaris.

«Hi segueix havent certa tendència que una part de propietaris intenten colar-se per on poden per seguir apujant el lloguer i això s’ha de poder parar com sigui», adverteix el Raonador. Alhora, Vila també considera que és important que el nou paquet de mesures urgents per al 2020 entri en vigor des de l’1 de gener per evitar un buit legal des de l’anunci de les polítiques fins que no es posin en marxa, cosa que podria deixar exposats alguns llogaters a qui se’ls acaba el contracte i, per tant, sota el perill de rebre presumptes abusos. «Hi ha persones que reben cartes dient que els fan fora perquè se’ls acaba el contracte a principis d’any», diu Vila, que afirma que aquesta pràctica, si no s’encabeix dins les excepcions del Govern, no es podrà fer.