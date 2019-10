Tissot confia en tenir dos esquiadors classificats pel 2023

Max Tissot, director esportiu de la secció d’esquí alpí de la FAE, confia a tenir dos esquiadors a les Finals de la Copa del Món de l’any 2023. «És la millor motivació que podem tenir i hem de treballar fort després de la decisió que s’ha pres, sabem que el nivell està lluny però aquest ha pujat en comparació amb el d’abans de les Finals d’aquest any», assegurava i remarcava que «aquest fet dona confiança perquè vol dir que estem més a prop d’aconseguir-ho». «Els esquiadors són més madurs, més forts i més bons tècnicament, això ens donarà la possibilitat de disputar les Finals», sentenciava.

Així, va indicar que Joan Verdú és qui té més possibilitats encara que confia en el fet que Àxel Esteve i Àlex Rius també puguin fer el pas. En categoria femenina, els noms que sonen són els de Mireia Gutiérrez i Cande Moreno. «M’agradaria tenir dos esportistes classificats, confio en tots, en el cas de la Mireia, si té la motivació i la salut no descarto que hi pugui ser», aclaria. «Tot es basa a continuar el treball que estem fent», sentenciava.

Pallàs, el dubte

Tissot va aprofitar per anunciar que Carmina Pallàs, lesionada, no es troba en perfectes condicions després de la rehabilitació i podria passar per quiròfan. La decisió es prendrà a finals d’aquesta setmana. «Pallàs està en un moment més delicat, ha treballat molt tot l’estiu però s’ha de tornar a mirar tot perquè sembla que no sigui suficient per afrontar la temporada», aclaria.

«Verdú ha fet un treball molt rigorós i està esquiant molt bé, sense molèsties», comentava i revelava que Kevin Courrieu «ha tornat més lentament del que estava previst perquè ha tingut molèsties i problemes que han frenat l’evolució, controlant la quantitat i la intensitat de l’exercici». En aquest sentit, Verdú començarà competint en Copa d’Europa i no en Copa del Món.