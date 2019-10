Andorra acollirà una Copa d’Europa l’any 2021 per preparar les Finals

Andorra acollirà una Copa d’Europa d’esquí alpí masculina de tècnica l’any 2021 per preparar les Finals de la Copa del Món que tornaran a Grandvalira l’any 2023. D’aquesta manera, tal com va explicar Carles Visa, gerent de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), «esperem estar dins del calendari de l’any 2021», encara que la Federació Internacional d’Esquí (FIS) no l’ha anunciat. «Aviat encendrem el compte enrere per a les Finals», reiterava i assegurava que «són curses que ens aniran bé per anar rodant, encara que no podem avançar les dates». «Acollir les Finals era l’opció, ens havíem presentat encara que vam fer una demanda molt oberta», subratllava i recordava que «sempre hem tingut aquesta opció en ment».

Per la seva part, Josep Pintat, president de la FAE, va manifestar que «vam deixar el llistó molt alt» i que «hem treballat de valent, encara que hi havia candidats molt ferms per aconseguir la plaça». «Vam tenir diferents reunions i al final, vam guanyar el que era la candidatura, ara ens coneixen molt més i ens identifiquen», opinava.

En aquesta línia, David Hidalgo, director de Grandvalira-Ensisa i màxim responsable del projecte de la Copa del Món, va comentar que «ara comença un camí de tres anys i mig per preparar-nos, el llistó està molt alt per mantenir-se i superar les expectatives». «Hi ha un país sencer darrere, tenim objectiu ambiciós», indicava i assegurava que «vam rebre un feedback molt positiu». «Volíem veure quin era el segon pas», sentenciava.

La candidatura per acollir un Mundial es presentarà el maig de 2021 i es votarà just un any després

Així, va exposar que «quan has posat el llindar tan alt, hem de pensar com tornar a sorprendre». «Una cosa és la part esportiva i l’altra és el que passa al voltant, hem de tenir un nivell de creativitat i imaginació, haurem de proposar una setmana d’esdeveniments», revelava i manifestava que «les infraestructures són les que són», encara que «el pàrquing de la plataforma de Soldeu ens permetrà una mica més de joc i tindrem un espai més ampli per fer coses que ens vindran al cap». El pressupost de les Finals serà el mateix que el de la passada edició, al voltant dels quatre milions d’euros.

Pel que fa al Mundial de l’any 2027, Hidalgo va comentar que «hem d’anar sempre endavant» i que «hem de ser prudents, seguint una sèrie de passos perquè és una trajectòria ascendent». «Tenim interès però hem de veure com construïm aquesta candidatura, per analitzar la viabilitat de les dates en les quals se celebren, va més enllà d’unes simples curses d’esquí per temes de mobilitat i de capacitat d’allotjament», puntualitzava i remarcava que «s’ha de valorar tot, s’ha de fer el treball intel·lectual». «Estem avaluant fins a quin punt és viable però és una oportunitat única per Andorra», afegia

En aquest context, cal recordar que Grandvalira també hauria de tenir unes pistes classificatòries i unes altres per realitzar els entrenaments, ja que hi ha fins a quatre esquiadors inscrits a la prova per país. Per tant, serà al maig de l’any 2021 quan es presenti la candidatura que serà votada just un any després. Durant tot aquest any, la FIS assignarà un grup de treball que vindrà al Principat. «T’has de presentar dues vegades en un Mundial perquè et toqui», concloïa Pintat.