Campanyes de prevenció de consum d’alcohol i drogues

El Comú de Sant Julià de Lòria va presentar ahir l’educadora de carrer que des del mes de juliol treballa per copsar les inquietuds i necessitats dels joves de la parròquia. Es tracta de Júlia Barón, que va explicar que a més dels neguits per trobar sortides laborals i per poder disposar de més activitats a la parròquia, un altre dels temes que tractaran serà la prevenció del consum d’alcohol i estupefaents. «Pensem que podem fer molta prevenció amb els adolescents i farem campanyes en aquest sentit», va exposar. De la mateixa manera, la consellera de Social, Paqui Barbero, va remarcar que la problemàtica del botellón no és exclusiva de Sant Julià, sinó d’arreu del país. Per aquest motiu considera que «s’ha de treballar conjuntament amb el ministeri d’Interior i tots els comuns per trobar mesures de control per a totes les festes majors».



Fins ara, amb l’educadora de carrer s’ha fet un treball de camp amb diversos professionals que tenen contacte amb els joves per copsar les seves inquietuds. Es va fer un primer treball amb joves d’entre 18 i 30 anys i ara la tasca se centra en adolescents d’entre 12 i 17 anys. Barón va detallar que les xarxes socials són la principal via de comunicació, de manera que s’ha creat un grup de Whatsapp per mantenir el contacte. Fins ara s’han fet sortides a Naturlandia i un taller intergeneracional. D’altra banda, també s’intenta reimpulsar l’entitat Laurèdia Jove i s’han organitzat diverses activitats entre el 22 i el 31 relacionades amb la festivitat de Halloween.