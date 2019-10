Marsol vol que el proper cònsol adjudiqui el telefèric de Carroi

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va anunciar ahir que abans de les eleccions comunals té intenció de convocar el concurs per fer el telefèric del pic de Carroi. No obstant això, va deixar clar que considera que ha de ser «la nova corporació la que decideixi sobre si l’adjudica o no».



La mandatària de la capital a justificar la decisió assegurant que «estem en el punt de maduració del projecte i ara és el moment». En aquest sentit va manifestar que les parròquies centrals són «eminentment comercials i tots sabem que el comerç no passa pel seu millor moment». És per aquest motiu que considera que és necessari disposar d’algun altre atractiu turístic. «Andorra la Vella és l’única parròquia que no té cap plus, alguna cosa més que ens serveixi per atraure turistes», va reconèixer, afegint que «el projecte del pic de Carroi és aquest plus».



Per això considera que no es pot esperar més per seguir avançant en la proposta. «Ens consta que hi ha inversors que s’hi presentaran i Andorra la Vella necessita un atractiu d’aquest nivell», va indicar, recordant que abans de convocar el concurs tenen pendent una reunió amb el Govern i el comú de la Massana, els altres dos actors implicats.



Sobre la possibilitat de fer una consulta popular per avalar el projecte, la cònsol de la capital va exposar que justament unes eleccions poden ser el millor moment perquè tothom hi digui la seva. «La ciutadania es podrà pronunciar. Quin millor moment per pronunciar-se sobre el projecte que durant una campanya electoral?», es va preguntar. Justament aquesta setmana des del comitè local de terceravia es demanava que s’aturés el projecte fins després dels comicis.