El servei d’atenció per poder avortar, operatiu l’any que ve

El cap de Govern, Xavier Espot, va explicar ahir que preveu que el servei d’acompanyament per a les dones que vulguin avortar estigui en funcionament, com a molt tard, a principis de l’any que ve. «Hi estem treballant intensament», va assegurar, indicant que a banda d’elaborar els protocols que s’hauran de seguir, també s’està revisant la qüestió jurídica. «Generava alguns neguits i d’acord amb l’ordenament jurídic vigent hem de tenir molt clar aquell assessorament que es pugui oferir, fins on es pot fer i fins on no», va exposar. Una tasca que va comentar que s’allargaria fins a final d’any. Un cop tot això estigui enllestit, «ja podrem tirar endavant amb el servei».



Espot també va avançar que ja es té un local «més o menys identificat» i que «tenim els recursos humans i materials necessaris per tirar-lo endavant, per tant, l’únic que falta enllestir és tota aquesta feina de fons». Amb tot, va voler ser prudent a l’hora de posar dates i va remarcar que abans que res es vol tenir tot ben lligat. «És molt fàcil inaugurar un local, però al darrere hi ha d’haver una sèrie de protocols perfectament treballats», va assenyalar.



Espot va presentar el servei d’atenció integral a les dones sobre salut sexual i reproductiva durant la passada campanya electoral, manifestant que tindria com a objectius donar seguretat jurídica, acompanyar i informar les dones que volen interrompre de forma voluntària l’embaràs fora de les fronteres andorranes.



Des de DA sempre s’ha defensat que aquesta era una proposta que permetia respectar els drets de les dones sense posar en risc el sistema institucional del Principat.