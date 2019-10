DA escollirà els candidats a cònsols a la capital i a Escaldes

DA no vol sorpreses i ahir va deixar clar que serà la formació qui escollirà els candidats a cònsols a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Un criteri, però, que segons la mandatària de la capital i candidata a la reelecció, Conxita Marsol, no suposarà cap obstacle per assolir un acord amb altres partits. De fet, va confirmar que el pacte entre DA, SDP i L’A a la capital està «mig embastat» i preveu poder-lo concretar a finals de la setmana que ve.



«No hi ha res tancat, però està mig embastat. Falta veure si ho acabem de cosir», va apuntar, amb relació al pacte a tres bandes per poder fer front a la llista del PS. Ara bé, el què està clar és que seran els demòcrates qui escolliran el número dos de la candidatura. Marsol no va amagar que se sentiria més segura amb un company de DA, «però això no serà una dificultat. L’escollirem, però no té per què ser algú de DA, pot ser un independent», va exposar. Un independent, però que sigui proper, això sí.



La cònsol tampoc va descartar poder acostar posicions amb Cd’i o terceravia per sumar-los a la proposta, recordant que en tot cas, s’haurà de compartir el projecte de parròquia engegat aquests darrers quatre anys.

Progressistes

L’acord a la capital el va donar per tancat el president d’SDP, Jaume Bartumeu, que va admetre que encara hi ha «alguns serrells» per concretar, com el nom de la candidatura o alguns aspectes del programa, com el projecte del telefèric del pic de Carroi. «Serà una candidatura encapçalada per Conxita Marsol, però no serà una candidatura de DA, serà una candidatura d’interès parroquial», va justificar Bartumeu.



Els progressistes també van admetre converses a Ordino per formar part d’una candidatura. En aquest cas han rebut dues propostes: una de l’actual cònsol major, Josep Àngel Mortés i una altra de l’excònsol Enric Dolsa. La decisió està previst que es prengui a finals d’aquesta setmana.



D’altra banda i pel que fa a Encamp, Bartumeu va admetre que David Rios l’havia contactat, però que en aquest cas la proposta «no era massa transversal», perquè el candidat del PS els havia informat que ell elaboraria la llista «i ens oferia una placeta entre els llocs quatre i nou».



Escaldes

Un altre dels fronts que tenen oberts els demòcrates i que no acaben de tancar és Escaldes-Engordany. Els actuals cònsols no poden repetir i de moment no hi ha manera de trobar substituts ni d’assolir un consens sobre si es pacta o no amb liberals. De fet, el cap de Govern, Xavier Espot, va admetre ahir que per ara s’ha deixat de banda la decisió sobre els pactes i es concentren en la recerca de candidats, «que entenem que han de ser de DA o molt afins a demòcrates. En això estem tots d’acord», va afirmar. De fet, va remarcar que si es té en compte el pes de la formació a la parròquia, està més que justificat que el número 1 com el 2 de la llista formin part del partit taronja.



Igualment va defensar la postura de deixar escollir al comitè parroquial sobre els candidats i els pactes i considera que l’opinió dels que optin a ser cònsols serà «molt important» a l’hora d’escollir si hi ha acord amb alguna altra formació. Des del seu punt de vista «el millor és que DA pugui continuar governant a Escaldes, però ja veurem sota quina fórmula».

Sense acord

On també hi ha dificultats per acabar de tancar l’acord de cara a la candidatura és a la Massana. Tot i que CC i DA segueixen negociant per concórrer sota el mateix paraigües, el fet d’haver de deixar les sigles de banda continua sent un escull per alguns dels membres del comitè parroquial demòcrata, segons van explicar fonts de la formació. Amb tot, hi ha hagut un primer acostament de posicions entre la plataforma i els taronja que el comitè parroquial haurà d’analitzar aquesta setmana mateix. Des de la plataforma parroquial es continua defensant que l’únic nom que hi ha d’haver a la candidatura és el de CC i que la procedència de cada candidat ja quedarà clara en les explicacions que s’inclouran al programa electoral per deixar clar les diferents sensibilitats que s’agrupen.



Igualment, des de CC tenien previst reunir-se també amb L’A i terceravia per seguir avançant en la concreció del programa i els possibles membres de la llista. En aquest cas l’entesa es veu més fàcil perquè a diferència dels demòcrates, les altres dues formacions ja són membres de la plataforma parroquial.

Ordino

El comitè parroquial de terceravia d’Ordino treballa amb la voluntat de ser present als comicis. Ara bé, no concreten encara si ho faran sols o si acabaran formant part d’una plataforma més transversal. El president del grup ordinenc, Jordi Balsa, admetia que la possibilitat de pacte depenia de «si hi ha un encaix ideològic i de la cabuda que pugui tenir el nostre programa en la plataforma». De moment, va assegurar, la prioritat és treballar en el programa «i després ja es veurà».

Donsion assegura que a Sant Julià parlen «amb tothom» i no descarten pactar amb UL

La decisió de Josep Miquel Vila i alguns altres dels integrants de Laurèdia en Comú (LC) de donar per tancada l’etapa de la plataforma i optar per constituir-ne una de nova ha fet que des d’SDP, impulsors del projecte, es consideri que «ja no estem sotmesos a la disciplina d’LC» i per tant, se’ls obri un nou escenari en què asseguren que estan disposats a negociar amb «tothom». I quan parlen de «totes les forces», també inclouen UL. De fet, Donsion va explicar que ja s’han reunit amb membre del partit liderat per Josep Pintat, igual que ho han fet amb membres de DA. Amb tot, deixen clar que no hi ha res tancat i que amb qui es vulgui pactar s’haurà de compartir programa, on les prioritats passen per remodelar el centre de la parròquia i dotar de més recursos i personal el comú. Així van desmentir les informacions que apuntaven que donaven suport a Vila en el seu nou projecte i van deixar clar que de moment no hi han tingut cap contacte.