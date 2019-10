Infants del món transmet el missatge amb un concert

Tot i sumar dècades treballant en un objectiu, sempre és important fer arribar el missatge per accedir al màxim de persones. En aquesta línia Infants del Món organitza el 12 d’octubre un concert solidari commemorant el seu 20è aniversari, amb la recaptació dirigida al projecte que desenvolupa a Cambodja.

A través del concert, que tindrà una durada de poc més d’una hora, la intenció és «explicar que portem 20 anys, la tasca que volem continuar fent i convèncer de la necessitat d’anar guanyant padrins», indicava Franz Armengol, president d’Infants del Món. Durant les dues dècades de vida, l’ONG ha desenvolupat projectes solidaris a Cambodja, Vietnam, Xile, Perú, Filipines. La recaptació del concert serà en concret per a la llar d’infants que mantenen a Cambodja, que fa 16 anys que funciona i en la qual hi ha «nens orfes i altres que no ho són. Venen a complementar la seva formació educativa», ja que al país el Govern només assegura la meitat de l’educació i serveix com a «complement educatiu». Actualment «més de 400 nens assisteixen cada dia a les classes de repàs».

El centre contínuament necessita fons pel manteniment i per poder ampliar la biblioteca i les aules, a més d’instal·lar panells solars per comptar amb una bona dosis d’energia. També desenvolupen un programa universitari per cursar estudis superiors. Hi ha 500 entrades disponibles per al concert, que té un preu de 10 euros. A més hi ha una fila 0 per fer aportacions. L’acte serveix per fer una «crida a la gent que vulgui ser en el programa d’apadrinament», aportant unes quotes que ajudin al llarg dels anys a cada infant, «veure la seva evolució i el vincle afectiu que es crea». Fins a 600 s’estan beneficiant actualment.