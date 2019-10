L’oposició planteja transferir les competències d’urbanisme al Govern arran de l'esllavissada

Les conseqüències de l’esllavissada del passat 10 d’agost a la zona de la Portalada segueixen aixecant polseguera i no només a la zona dels terrenys. Ahir, en la sessió de control al Govern celebrada al Consell General, l’oposició va plantejar la possibilitat de transferir les competències d’urbanisme a l’Executiu, ateses les dificultats dels comuns per poder fer seguiment adequat de l’estat de les carreteres secundàries.

«No pot ser que tinguem un ministeri d’Ordenament Territorial i que les principals transferències estiguin transferides als comuns», va exclamar el conseller general del PS, Jordi Font, qui va obrir el debat al preguntar sobre les evolucions dels treballs de manteniment que s’estan realitzant davant del centre comercial del Punt de Trobada.



En la mateixa línia es va expressar el conseller general de terceravia, Joan Carles Camp, que en el torn de rèplica va assegurar que «cap comú del nostre país està en capacitat de garantir els riscos de caigudes de blocs que presenten les carreteres que són titularitat dels comuns».



Per la seva banda, el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, va defensar que en el darrer corriment de rocs «hem treballat de manera coordinada» amb el Comú de Sant Julià de Lòria i va afegir que «cadascú ha fet el que li corresponia». En aquest sentit, Torres va precisar que van ordenar a la corporació laurediana «prendre les mesures escaients» a partir de la carta que van rebre on s’advertia del deficient estat de la parcel·la. De totes maneres, el ministre va sostenir que al tractar-se d’una esllavissada que afecta a la CG-1, de titularitat governamental, les tasques per garantir la seguretat han estat «centralitzades en els tècnics d’Ordenament Territorial». Així mateix, el ministre va afirmar que en el cas de «detectar» una incidència similar en una via secundària «el comú té l’obligació de tallar aquesta carretera».



Aquest darrer argument no va convèncer als grups parlamentaris de l’oposició, que van respondre a Torres que la prevenció de riscos naturals que no estan contemplats correspon al Govern. D’aquesta manera, Font va demanar al ministre d’implementar «un servei que realitzi inspeccions oculars» per supervisar possibles anomalies. Al seu torn, el titular d’Ordenament Territorial va manifestar que des de l’Executiu ja es disposa d’una «cartografia de riscos» i va esgrimir que als pressupostos generals «sempre hi ha partides destinades a la protecció de riscos geològics».



Amb tot, Torres va admetre que «els recursos de l’Estat són limitats» i va afirmar que no disposen d’un registre dels ancoratges que hi ha a les carreteres generals, raó per la qual va afirmar que l’Executiu està preparant una normativa tècnica «de control i manteniment d’ancoratges» conjuntament amb el Col·legi d’Arquitectes. Finalment, Torres va explicar també que des de la seva cartera s’ha enviat una missiva a la resta de ministeris per fer «un recull de les factures de tots els mitjans humans que han estat necessitats» durant l’esllavissada a la Portadala, per tal de trametre-ho a «l’asseguradora del Govern».