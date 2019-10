Benazet sosté que aviat s’aprovarà la tècnica de la micropigmentació

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va explicar ahir, durant la sessió de control al Govern, que «en molt poques setmanes» les pacients sotmeses a una mastectomia podran beneficiar-se de la tècnica de micropigmentació per reconstruir les aureoles mamàries, ja que estarà inclosa en la cartera de serveis de la CASS en dos centres del Principat. L’anunci es va produir arran d’una pregunta de la consellera general de terceravia, Carine Montaner, què va demanar explicacions al ministre per la tardança en adscriu-re aquesta tècnica dins de la cartera de serveis. «Estem esperant des de fa vuit mesos la micropigmentació després de la mastectomia, que és la única via de cura del càncer de mama», va manifestar Montaner en relació a l’acord assolit el passat 30 de gener al Consell General, que va rebre el suport de tots els partits de la Cambra a la proposta de l’exconsellera independent Sílvia Bonet. Així doncs, Montaner va expressar la seva disconformitat perquè va dir que durant els actes de celebració dels 25 anys del SAAS, l’anterior titular de Salut, Carles Álvarez Marfany, li va dir que «abans de marxar havia fet tota la feina». Per la seva banda, Benazet va justificar l’esperar adduint que «s’ha fet una interacció de quins centres podien realitzar aquesta tècnica», quelcom que ha portat temps tenint en compte que «només s’han detectat dos centres» capacitats per efectuar la micropigmentació. En aquest sentit, el ministre va assegurar que els serrells que resten per proposar un decret d’inclusió a la cartera de serveis radiquen en el «procés per negociar una tarifa».