El PS dubta de la fiabilitat de les dades d’Estadística sobre habitatge

El PS va registrar ahir fins a tres preguntes relatives a l’habitatge durant el marc de la sessió de control al Govern al Consell General. A banda de la proposició de llei socialdemòcrata sobre el fons de reserva de jubilació i el debat sobre el fons publicoprivat de l’Executiu, el tercer protagonista van ser les dades publicades pel Departament d’Estadística, de les quals el PS va mostrar el seu recel. «No entenem res d’aquesta enquesta», va assenyalar el conseller del PS, Pere López, crític amb les xifres sobre el preu del metre quadrat o el preu mig del lloguer.

Per aquest motiu, López va encomanar al Govern realitzar un «veritable estudi de l’habitatge». Així mateix, el dirigent socialdemòcrata va qüestionar que en l’estadística es reflecteixi que el metre quadrat de les parròquies de Canillo o Sant Julià sigui més car que el de les valls centrals.

Per part del Govern va respondre el ministre de Presidència, Jordi Gallardo, qui va manifestar que a Canillo i Sant Julià «hi ha habitatges més petits», raó per la qual va dir que el metre quadrat «és més car» tot i que això no signifiqui que el preu final del pis sigui més car. A més, Gallardo va defensar que des de l’Executiu es preveu crear un «registre del territori» que en el qual s’aboquin dades relacionades amb el cadastre, el cens de població i les enquestes d’organismes oficials.