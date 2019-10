El PS pregunta sobre la baixa de maternitat de les autònomes

No s’han detectat queixes per convalidar els títols a fora

L’objectiu, segons va remarcar la consellera Judith Salazar, és «observar si el comportament administratiu ha estat el correcte en el sentit que no s’hagi produït cap mena de discriminació injustificada entre el col·lectiu de persones assalariades i el de treballadores per compte propi».

El PS va presentar ahir un seguit de preguntes amb resposta escrita al Govern sobre l’entrada en vigor de la baixa de maternitat de les treballadores per compte propi. Concretament, els socialdemòcrates volen que l’Executiu aclareixi quin ha estat el tractament que s’ha donat a les baixes de maternitat i com s’ha gestionat la transitorietat de les situacions a cavall entre l’estat d’assalariada i el d’autònoma.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació