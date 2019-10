L’oposició reclama tenir més presència a la televisió pública

El PS i terceravia consideren que RTVA no és prou «imparcial». Alguns dels seus consellers ho van exposar ahir aprofitant una compareixença del director general d’RTVA, Xavier Mujal, davant la comissió legislativa d’Economia. El primer a parlar-ne va ser el socialdemòcrata, Joaquim Miró, que es va interessar per «qui controla el minutatge». Mujal va deixar clar des del primer moment que no existeix cap minutatge i que l’únic filtre i criteri que s’aplica és el «periodístic».



Carine Montaner també es va sumar a la crítica. «Fan molt bona feina, però tot es pot millorar», va exposar, reclamant «més imparcialitat» perquè «no pot ser que les preguntes que fa un grup al Consell General surtin i les d’un altre grup no». També el president del grup parlamentari del PS, Pere López, i el seu company, Jordi Font, hi van dir la seva. «Potser cal revisar alguns procediments interns», van exposar, proposant la introducció de «mecanismes correctors» per equilibrar la presència d’uns partits i altres, ja que entenen que qui governa, ja sigui a nivell nacional o als comuns, té més minuts a la pantalla i a les ones de ràdio.



Mujal es va mantenir ferm en la seva postura, remarcant que «som imparcials» i recordant que no hi ha cap llei que l’obligui a donar la mateixa veu a totes les formacions. Així, va posar com a exemple la campanya electoral passada, quan un dels candidats, Eusebi Nomen, va portar RTVA a la justícia perquè li havien denegat una entrevista, però el TS va donar la raó al mitjà públic. «La televisió no està per donar un servei al polític, sinó que està per servir als ciutadans», va etzibar, insistint que l’element corrector és «la rellevància». Amb tot, va admetre que «no sempre fem les coses bé. Prenc nota i revisarem com ho fem».

Digitalització

D’altra banda, el director d’RTVA va explicar que l’ens té «seriosos problemes» per poder tirar endavant la digitalització de tot l’arxiu. Es tenen 48.000 hores gravades que estan pendents de passar a format digital i documentar-les, de manera que seria necessària una partida extraordinària al pressupost per poder accelerar el procés. Una petició que va ser ben rebuda per tots els grups que es van comprometre a donar-li sortida en el pròxim pressupost. Mujal també va repassar les dades d’audiència de la televisió, assegurant que és la sisena més vista en la franja horària que correspon a l’emissió dels informatius.