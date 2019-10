Vilarrubla insisteix a reduir al 15% els professors eventuals

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, va tornar a insistir ahir en la voluntat de reduir a un 15% els mestres i professors eventuals del sistema andorrà. Però aconseguir-ho «és més complicat del que sembla», ja que no hi ha el mateix nombre de docents en totes les assignatures i, per tant, el percentatge d’eventualitats també varia. «Fins ara, només hi ha dos professors de filosofia, de manera que si un d’ells és eventual, serà impossible arribar al 15% marcat i el percentatge de professors eventuals de filosofia sempre serà del 50%, molt més alt que, per exemple, el de matemàtiques», va exemplificar la ministra.



Ara bé, «si fem el còmput global», l’Executiu «no està lluny» d’assolir el repte del 15%, ja que «estaríem parlant» d’unes 60 o 70 places, «perfectament assumibles» al llarg dels pròxims anys. En aquest sentit, Vilarrubla va recordar que en l’última legislatura es van consolidar 70 llocs de treball en tres anys, ja que l’últim va ser pràcticament de campanya electoral en la seva totalitat.



Amb tot, la màxima responsable de la cartera d’Educació va recordar que «sempre» hauran d’existir les places d’eventuals per tenir «marge de maniobra» en funció de la demografia del país, el tancament d’aules o els canvis de programes educatius.

A l’espera del SEP

Vilarrubla va fer aquestes declaracions durant la comissió legislativa d’Educació. Entre les diverses qüestions que li va plantejar l’oposició, la presidenta del PS, Sussana Vela, va demanar a la ministra conèixer el calendari d’aplicació dels nous reglaments de la Llei del Cos d’Educació. Vela va fer especial referència a dos textos que haurien d’haver-se implantat fa uns mesos i encara no han estat aprovats. Vilarrubla, però, va matisar que es tracta de dos reglaments «molt tècnics i de procediment» que prèviament va voler deixar veure al SEP i amb els canvis que ha patit el sindicat s’ha retardat el vistiplau oficial.

Curs 2019-2020

D’altra banda, Vilarrubla va anunciar que hi ha 10.919 alumnes inscrits en el curs 2019-2020, el què suposa un 0,7% menys que el període anterior. El sistema educatiu andorrà és el que més estudiants aplega amb 4.506 persones, seguit del francès amb 3.541 i de l’espanyol amb 2.807. Tots tres sistemes han patit una lleugera davallada en comparació amb el curs passat. Per contra, el model anglosaxó que es va inaugurar fa un parell d’anys passa de 34 alumnes als 53 actuals.



En referència al nombre de beques a Ensenyament Obligatori, la ministra va explicar que durant el període 2018-2019 se’n van demanar 1.786, de les quals es van concedir 1.579, mentre que a Ensenyament Superior se’n van sol·licitar 447 i se’n van aprovar 278. A cada branca, l’import va ser de més d’1,3 milions d’euros i a ambdós casos el nombre de beques concedides va ser inferior que en el curs anterior.

Lluita contra l’assetjament

En la mateixa comissió, tots els partits de l’arc parlamentari van mostrar la seva preocupació respecte a l’assetjament escolar. La ministra d’Educació va avançar que aquest curs es posarà en marxa el segon pla triennal en contra del bullying, basant-se en la prevenció i l’activació. Així, tan mestres com alumnat rebran accions formatives i campanyes de difusió i sensibilització.