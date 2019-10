Dues demandes de Silvestre contra el Col·legi d’Advocats

El lletrat Josep Anton Silvestre ha presentat dues demandes contra el Col·legi d’Advocats per la denegació de l’empara que va sol·licitar, en dues ocasions, per la disputa que es va produir entre l’advocat i el llavors president del tribunal que jutja el cas BPA, Josep Maria Pijuan. Segons va fer públic ahir el BOPA la primera de les demandes ha estat admesa a tràmit per la Batllia, de manera que serà la justícia qui haurà de dirimir si el col·legi va actuar correctament o no.



El primer cas fa referència a l’incident inicial que es va produir als passadissos de les dependències judicials en què segons va denunciar el lletrat, Pijuan hauria amenaçat als clients de Silvestre que l’estratègia que seguia la defensa els podia perjudicar. Davant d’aquesta situació, l’advocat va decidir recusar el magistrat i alhora, demanar l’empara al col·legi perquè es pogués garantir l’exercici de la professió amb independència. L’organisme va denegar l’empara i Silvestre va decidir recórrer la decisió. Amb tot, com a resposta només va rebre el silenci administratiu.



De fet, davant la manca d’actuació del col·lectiu professional, una vintena d’advocats van arribar a presentar una carta de queixa dirigida a la degana, Sophie Bellocq, perquè traslladés el seu malestar per l’actuació del magistrat al CSJ i alhora perquè s’actués davant les instàncies pertinents (judicial i extrajudicials) per defensar el lliure exercici de la professió.



Un cop admesa a tràmit la Batllia s’inicia el procés escaient que culminarà amb una decisió sobre si l’actuació del Col·legi d’Advocats va ser correcta o no. Les accions, però, no s’acaben aquí, ja que aquesta no és l’única demanda que ha rebut la Batllia contra el mateix ens.

Critiques en la decisió

Silvestre va fer una segona petició d’empara en el mateix cas i després d’una decisió del TS. El Superior va acabar donant la raó al lletrat i va obligar a apartar Pijuan de la causa. Així i tot, en la resolució destacaven «la bona fe i la fama de magistrat exemplar i imparcial» del recusat en contraposició a una «defensa conflictiva» i amb «voluntat manifesta de bloquejar el procediment» que atribuïen a l’advocat. Silvestre va considerar que aquestes apreciacions eren un nou atac contra la independència en l’exercici de la professió i, per tant, va tornar a sol·licitar l’empara al col·legi.



Una vegada més, però, l’ens que aglutina els professionals del sector va tornar a rebutjar la sol·licitud, argumentant aquesta vegada que els tribunals ja li havien donat la raó i havien accedit a apartar Pijuan. L’actuació també l’haurà de jutjar la Batllia.

Rebutjada la recusació del fiscal del ‘cas BPA’

33 El Consell Superior de la Justícia (CSJ) ha decidit no admetre la recusació que va presentar Josep Anton Silvestre contra el fiscal del cas BPA, Alfons Alberca. Així ho ha pogut confirmar EL PERIÒDIC de fonts jurídiques després que finalment ahir el CSJ prengués una determinació. Silvestre va justificar la recusació pels vincles de parentesc entre el fiscal i l’actual secretària general del Govern, Ester Fenoll, recordant que el Codi de procediment penal estableix que els membres del Ministeri Fiscal han d’abstenir-se en cas de parentiu fins al quart grau amb qualsevol de les parts. Així doncs i vista la resolució, el CSJ considera que el parentiu entre Alberca i Fenoll no és motiu suficient per apartar el fiscal del cas. Una decisió que, de fet, Silvestre ja va anticipar. El dia que a anunciar la recusació va afirmar que no esperava que li donessin la raó però que actuaven perquè a escala internacional es vegi «com funcionem a Andorra».