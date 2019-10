El MoraBanc Andorra fa que l’Ulm tasti la seva pròpia medicina

Una exhibició. Així es podria resumir el que s'ha viscut al Poliesportiu d’Andorra. Una exhibició de bon bàsquet a càrrec d’un equip consolidat on no hi havia un únic líder sinó que tots els jugadors han estat els autors d’una victòria aclaparadora a Europa (97-78). La víctima: el Ratiopharm Ulm, un equip que ha entrat amb molta força i intensitat al partit però que després dels primers minuts s'ha anat dissolent fins a desaparèixer. I és que, com va explicar Paco Vázquez, volen que el Poliesportiu sigui un fortí i, després d’aconseguir 3 de 3 victòries, de moment ho han assolit.

L’equip visitant era l’encarregat d’obrir el marcador i agafava distància de seguida amb dos triples. De fet, els d’Ibon Navarro eren coneixedors de les habilitats de l’Ulm per anotar des dels 6,75 metres. Després de dos intents frustrats, Massenat encetava el marcador tricolor i establia el 2-6, però Dragic aconseguia penetrar i ampliava la distància. Per sort, apareixia David Walker i anotava dos triples consecutius per fixar el 8-10. Seguien sumant de tres en tres i Diagne escombrava una pilota just abans que Ibon Navarro demanés temps mort. A la represa, Senglin anotava un triple, Tyson Pérez sumava dos punts i Todorovic i Llovet s’impregnaven d’aquesta energia per tal de retallar distàncies i així fixar el 21-22 abans que acabés el primer quart.

El MoraBanc va fer uns primers minuts fluixos però va respondre ràpidament amb agressivitat i energia

Tot seguit, Nacho Llovet, que després de no fer cap punt en el partit contra el Barça volia demostrar de què és capaç, avançava els del Principat per primera vegada en el marcador. Un 2+1 i un tir de dos del català establien el 26-22. El MoraBanc estava molt més tancat en defensa i ha mostrat una faceta diferent de la del primer quart que els va permetre gaudir d’un avantatge de 7 punts amb els primers quatre minuts del segon temps. I seguien en ratxa perquè un triple de Colom i una esmaixada de Moussa Diagne ampliaven la diferència a 12 punts amb el 36-24 a l’electrònic. El partit es jugava des de la línia de tres i Hannah, Colom i Sy volien que els rivals tastessin la seva pròpia medicina. 47-33. Durant els primers minuts de partit ningú hauria dit que els del Principat serien capaç de girar la truita tan ràpidament, però se n’anaven al descans amb un 51-37. Eren molt superiors en atac i havien despertat en la defensa. L’ambient del Poliesportiu feia olor de victòria, però en el bàsquet mai se sap.

Arrencava la segona part del duel i els alemanys intentaven demostrar que encara estaven al partit. Un triple de Todorovic els recordava que el Poliesportiu és el fortí del MoraBanc i que aquí són ells qui estableixen les normes. Els tricolor eren ràpids en el rebot defensiu i Tyson Pérez, que cada vegada se sent més còmode, també estava inspirat i sumava quatre punts seguits. A la festa s’hi afegia Todorovic, que s'ha guanyat el sobrenom d’home triple, i anotava dos cops seguits des de la línia de 6,75. 70-44. 16 punts de diferència que no pararien d’augmentar amb les cistelles de Llovet, Massenat i Hannah que fixaven el 76-52 i una diferència de 24 punts.

El marcador començava a descomptar els últims 10 minuts de partit i la pregunta era fins on podrien ampliar la distància de la victòria. El MoraBanc es confiava i deixava una mica de marge als alemanys, que volien seguir lluitant i signaven un parcial de 0-5. Però Jelinek ho pal·liava de seguida amb dos triples en poc temps. Els de Jaka Lakovic recuperaven l’encert des de la línia de tres quan ja no hi havia res a fer. I Walker anotava un altre triple per acabar de desmoralitzar-los al qual s’afegia Diagne per establir el 97-75. Tot i que els últims punts han estat en mans dels alemanys, la primera victòria a Europa va ser aclaparadora: 97-78.