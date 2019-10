Les delimitacions dels entorns de protecció se segueixen definint

Les tasques per protegir el patrimoni monumental nacional continua desenvolupant-se, amb les delimitacions dels entorns de protecció. Les esglésies de Sant Joan de Caselles (Canillo) i Sant Miquel d’Engolasters (Escaldes-Engordany) són les pròximes que gaudiran de preservació en els seus voltants, sumant-se a les que ja en gaudeixen d’aquesta condició.

El Consell de Ministres aprovava ahir la licitació de la convocatòria per a la realització de l’estudi i redacció del projecte de delimitació dels entorns d’aquests dos edificis religiosos romànics. Es realitza a través d’un concurs ordinari obert al qual poden participar-hi tots els professionals de l’arquitectura autoritzats a exercir la seva professió a Andorra. Si és necessari, el concursant té la possibilitat de presentar un equip format per diversos arquitectes i historiadors en exercici liberal. El termini de realització dels treballs és de sis mesos i els interessats tenen fins al 14 de novembre per lliurar les ofertes.

Des del ministeri de Cultura es continua treballant per publicar i redactar més espais de protecció en base a la llei del Patrimoni Cultural d’Andorra. Les delimitacions de Sant Joan de Caselles i Sant Miquel d’Engolasters se sumen a les ja aprovades anteriorment, com és el cas entre altres, de Sant Serni de Llorts, i el vell i el nou Santuari de Meritxell.