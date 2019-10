La Jove Orquestra Simfònica de Barcelona obre la temporada

Les activitats culturals que aquesta tardor i en el primer tram l’any vinent organitzarà l’ambaixada d’Espanya abastaran diversos vessants, en un programa que comptarà amb música, cinema, fotografia i pintura per aportar un ventall de conceptes diferents, oferint un seguit d’activitats que compten amb la col·laboració d’administracions, entitats i la societat civil del país.

El 12 d’octubre és la festa nacional d’Espanya i en aquest marc la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona oferirà un concert a l’Auditori Nacional d’Andorra a Ordino. Aquesta formació està composta per una seixantena de músics, que tenen una mitjana d’edat de 19 anys, però tenen «un gran prestigi», com assegurava l’ambaixador espanyol, Àngel Ros. Es va fundar el 2016, està dirigit per Carlos Checa i actuen regularment a l’Auditori de Barcelona i el Palau de la Música Catalana. En el repertori hi haurà la composició La danza del fuego de Manuel de Falla, a més de Camperola, una sardana per a orquestra d’Eduard Toldrà, l’Intermedi de la boda de Luís Alonso de Jerónimo Jiménez, el poema sinfònic Finlandia de Jean Sibelius i la singonia número 8 de Don Borzak.

Les jornades de Cinema espanyol a illa Carlemany arrencaran el 22 d’octubre amb 2 francos 40 pesetas, de l’actor i director Carlos Iglesias, que serà present a la projecció. L’endemà farà una xerrada al Col·legi María Moliner. Se quien eres, Nacidas para sufrir i La Lluvia, es mostraran el 5, 12 i 19 de novembre, respectivament. L’entrada és gratuïta. També hi haurà una sessió infantil amb la pel·lícula Nocturna, una aventura màgica, en la qual hi assistiran alumnes del Maria Moliner i que comptarà amb la participació del productor creatiu de l’obra, José Pozo.

La mateixa ambaixada acollirà a partir de l’1 de novembre una exposició fotogràfica encabida en el marc del 33è Congrés de la Confederació Espanyola de Fotografia. En aquesta cita s’escull el premi nacional i hi haurà una desena d’instantànies de cadascun dels finalistes, que són Juan Luís Duran, Oscar Manso i Manuel Viola. L’endemà de la inauguració se sabrà el vencedor del certamen.

Al gener s’inaugurarà una exposició amb una mostra representativa de l’obra de Perico Pastor

Al mes de gener la mateixa sala serà la seu d’una exposició de Perico Pastor, «un dels pintors moderns més valorats d’Espanya», recordava Ros. Serà una mostra representativa de la seva obra. Des de l’ambaixada també es col·laborarà en diverses programacions, com amb l’Associació Andorra Lírica amb la sarsuela Bohemios, d’Amadeo Vives, que es representarà el 19 i 20 d’octubre a l’Auditori Claror de Sant Julià de Lòria. També amb la Temporada de teatre, el Festival de Música Antiga dels Pirineus, el Festival d’Orgue, les Jornades d’Orgue Ibèric de la Massana i organitzarà una nova edició dels Premis Sant Jordi de literatura, en els quals poden presentar les seves obres alumnes dels tres sistemes educatius del país. Amb iniciatives com aquestes «ajudem a crear futurs creadors i consumidors culturals». També portaran a terme la 31a edició de l’Olimpíada matemàtica i el 23 d’abril es farà un any més la lectura d’El Quixot.

Els projectes que presenta l’ambaixada tenen l’objectiu d’«estendre l’activitat cultural al màxim», tenint en compte la integració de sinergies entre diversos estaments per poder-ho desenvolupar al màxim. «La cultura cada vegada més s’ha de fer en xarxa amb les entitats», assenyalava Ros. L’any vinent també es compliran els 50 anys del col·legi espanyol María Moliner, i per celebrar la data es portaran a terme un seguit d’activitats «en l’àmbit de la pedagogia i la cultura».