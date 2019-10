Ros avala Borrell de cara a tancar l’acord d’associació

El ministre d’Assumptes Exteriors espanyol en funcions, Josep Borrell, va ser escollit per l’Eurocambra com a Alt Representant de Política Exterior i de Seguretat Comuna de la Unió Europea (UE). El seu perfil, en plena negociació d’Andorra sobre l’acord d’associació, el valora de manera «positiva» l’ambaixador espanyol, Àngel Ros, de cara a arribar a una signatura satisfactòria per totes les parts.

El ministre va comptar amb l’aval necessari per part els eurodiputats per accedir al càrrec. El seu nomenament com a cap de la diplomàcia europea és valorat satisfactòriament per Ros, ja que «tenir persones intel·ligents als llocs sempre és positiu». A més, en clau andorrana, la seva presència en les negociacions de l’acord d’associació amb la UE, la veu amb bons ulls perquè és «del Pirineu», que «coneix la realitat d’Andorra», un fet que fa que «no ho puc veure sinó positiu». Respecte a les converses existents entre el Principat i la UE, considera que «el procés està funcionant bé», i que es compti en tot moment amb l’estat que representa, perquè «des del punt de vista espanyol el que estem fent és acompanyar a Andorra en aquest procés, com a més coneixedors de la realitat andorrana que no pas la majoria dels països d’Europa, excepte França, que té un coneixement idèntic al nostre».

Calendari del GPS

El mes passat es van realitzar les proves del sistema d’aproximació amb GPS a l’Aeroport d’Andorra-la Seu. El ministre de Foment espanyol, José Luís Ávalos, va anunciar que el procediment pot ser operatiu l’abril de l’any vinent, data que se segueix confirmant. Ros va exposar ahir que «és un bon indicador» la circumstància que les proves per part de la consultoria suïssa es reduïssin de tres a dos dies i informava que en aquest moment s’està «en fase de redacció de l’informe. Ha d’estar redactat aquest mes d’octubre, per tant, en unes setmanes tindrem escrit el resultat d’aquestes proves». En el cas que sigui «positiu es procedeix a realitzar uns informes globals i a convocar la comissió interministerial que afecta els ministeris de Foment i Defensa. Allà s’ha d’analitzar tot l’expedient i prendre una decisió també amb la hipòtesi que això funcioni. Serà a inici del 2020. Al mes d’abril l’aeroport pot ser operatiu», per tant, «estem dins el calendari previst».

Conveni amb l’hospital

Els ministres de Salut d’Andorra i Espanya, Joan Martínez Benazet i María Luisa Carcedo, respectivament, van reunir-se dilluns passat posant sobre la taula l’objectiu d’incrementar la col·laboració quan a trasplantaments i donació d’òrgans. També es va tractar sobre «matèria de prestació de serveis des de l’hospital de Meritxell a ciutadans espanyols del Pirineu, entre el quals l’Alt Urgell. En aquest sentit la ministra que coneixia el tema», i per aquest motiu «ja havia encomanat un estudi a la Seguretat Social perquè evidentment això s’ha de fer en un marc que contempli la prestació i contraprestacions de serveis». La intenció és ampliar els convenis que existeixen actualment per donar un millor servei, ja que «l’Alt Urgell i altres territoris del Pirineu espanyol tenen una proximitat a Meritxell superior que la que tenen els centres sanitaris de Barcelona o Lleida, i per tant pot haver una millora del servei als ciutadans. S’hi està treballant amb voluntat positiva». Tot i això, en tractar-se d’un conveni entre dos estats no preveu que es pugui signar a curt termini, per tant, serà «un tema una mica llarg».