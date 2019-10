L’Institut Nacional de l’Habitatge definirà els preus de referència del mercat de lloguer

El ministre d’Afers Socials, Habitatge, i Joventut, Victor Filloy va anunciar ahir en roda de premsa que la creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge permetrà definir els preus de referència del mercat de lloguer, segregat segons variables com la tipologia d’habitatge o la ubicació per barris i carrers.

En aquest sentit, el ministre va assegurar que les dades recaptades serviran per posar fre als abusos del mercat perquè els llogaters podran comprovar si els preus estan per sobre de la mitja estipulada per l’Institut Nacional de l’Habitatge. No obstant aixó, Filloy va aclarir que en cas d’haver-hi situacions en els quals els preus no corresponguin amb els índexs fixats, el Govern no intervindrà com a ens regulador. «Si tu fas públic quin és el preu de referència d’aquella zona d’alguna manera ja estàs també donant garanties a aquest llogater que no es pot demanar el que es vulgui», va reflexionar Filloy. Aquest òrgan, entre les seves múltiples funcions, també s’encarregarà de canalitzar les dades d’estadística, gestionar el fons publicoprivat o recomanar les polítiques d’habitatge.

Ajuts per a l'habitatge de lloguer

Filloy també va explicar que la convocatòria d’ajuts per a l’habitatge de lloguer del 2020 estarà dotada d’una subvenció d’1,9 milions d’euros, lleugerament superior a la de l’any passat. «Aquestes ajudes venen a cobrir totes aquelles persones o famílies per evitar situacions de precarietat futures. És a dir, no van destinades a qüestions de precarietat sinó a prevenir situacions de fragilitat en determinats moments», va declarar el ministre. La convocatòria romandrà oberta entre el 21 d’octubre i 22 de novembre i podran accedir-hi col·lectius prioritatis com les famílies monoparentals, les famílies nombroses, la gent gran, els joves o les dones víctimes de violència de gènere .

Matisos a la pròrroga dels lloguers

«És una mesura que protegeix a les persones», va insistir Filloy en relació a la pròrroga del contracte de lloguer només incrementant l’IPC. No obstant això, el ministre va detallar algunes excepcions respecte a aquesta qüestió. Entre els contractes de lloguers que quedaran eximits l’augment de l’IPC hi figuren casuístiques com el dels arrendadors que cedeixin habitatges al Govern per a usos socials, els propietaris que vulguin recuperar l’habitatge per a ús propi o els familiars de segon grau —sempre i quan l’arrendador garanteixi que l’inmoble té aquesta finalitat durant un periode mínim de cinc anys —, i els immobles superiors a 200 m2, sense comptar zones exteriors i aparcaments.

Pel que fa als casos en el qual els propietaris podran augmentar el preu del lloguer més enllà del IPC apareixen dos possibles escenaris. Per una banda que l’arrendatari hagi realitzat obres de millora a l’immoble, de manera que en funció de l’import de la rehabilitació podrà determinar un preu a l’alça. El segon cas es podrà produir si en els darrers tres anys no s’ha apujat l’IPC en el lloguer, raó per la qual és podrà augmentar retroactivament si la renovació del contracte de lloguer és per cinc anys més.

Convenis per pisos socials

El Govern reservarà dues plantes de la residència Solar d’Enclar, ubicada a Santa Coloma, per destinar-les a l’habitatge de pisos socials. Així doncs, les instal·lacions adquiriran un caràcter encara més multifucional després que l’Executiu decidís l’any passat ubicar-hi també el futur Centre de Reeducació Intensiva (CREI).La mesura s’emmarca en el conveni entre entitats públiques i privades sense ànim de lucre per cedir immobles per a col·lectius vulnerables. En aquesta línia, Filloy també va avançar que «tenim a punt de començar» un edifici a Andorra la Vella «que serà totalment destinat a qüestions socials», ja sigui gent gran, persones amb diversitat funcional o col·lectius vulnerables. D’aquesta manera, el titular d’Habitatge va manifestar que la previsió és que les obres començaran «segurament entre el novembre i el desembre» tenint en compte que «ja hem acabat de definir tot l’aspecte urbanístic de la zona».

Altres mesures

Entre la bateria de mesures que va presentar Filloy també destaquen els ajuts a l’emancipació dels joves, que disposaran d’una partida pressupostaria en el pròxim exercici. D’altra banda, també està previst que al primer trimestre del 2020 entri a tràmit parlamentari la Llei d’Edificació, què tindrà com a objectiu fomentar mesures incentivadores en les promocions destinades al lloguer. Un altre aspecte en el qual el ministre va assegurar que hi estan treballant és en la cooperació amb els comuns per establir un conveni de cessió del sòl i poder construir habitatge «a preu assequible». De fet, Filloy va reconèixer que «tenim una sèrie de preacords», un dels quals espera tancar abans de final d’any tot i que no va especificar de quina corporació es tracta.

L’USdA convocarà una protesta pel tema de l’habitatge

El secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, va anunciar que convocaran una protesta al carrer si no obtenen respostes clares de la reunió que mantindran demà amb el ministre d’Habitatge, Víctor Filloy. «Convocarem a tothom a sortir al carrer i a fer unes manifestacions per queixar-nos de la situació que vivim avui», va avançar Ubach en declaracions a RTVA tot indicant que la data més idònia seria durant la campanya electoral de les comunals i que el PS i Podem els donarien suport.