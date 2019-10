El preu mínim de venda del cartró de tabac es fixarà en 24,95 euros

El ministre portaveu, Eric Jover, va anunciar ahir que, després de diverses reunions de la comissió consultiva en els darrers mesos, el preu mínim de venda del cartró de tabac se situarà en 24,95 euros. El ministre va sostenir que els preus que podria trobar el consumidor sovint es veien alterats per «pràctiques de comerç que anaven cada vegada a trencar més els marges». Jover va declarar que l’Executiu havia detectat «preus inferiors als 20 euros», raó per la qual va afirmar que amb aquesta nova mesura els preus es veuran incrementats «aproximadament en cinc euros».

En aquest sentit, Jover va detallar que s’han recollit més de 1.700 referències de preus del tabac i, a partir d’aquesta mostra, s’ha pogut fixar un diferencial mitjà de prop del 30% respecte al preu de venda de la mateixa tipologia de productes al mercat espanyol. Així mateix, el portaveu de l’Executiu va assegurar que aquesta nova tarifa «és una aposta clara pel comerç responsable» i va reivindicar «la lluita contra el contraban» del Govern.

En relació a la demanda de la recent constituida Unió de Comerciants del Tabac d’Andorraa (UTCA) d’establir un marge mínim de benefici del 20%, Jover va contestar que aquest és «un element de negociació que ha de tenir el propi sector del tabac entre els fabricants i els comerciants». Per aquesta raó, el ministre va considerar que el Govern s’ha de mantenir al marge d’aquesta qüestió.

«L’edicte de preus mínims dona comoditat al sector comercial perquè també evitarà que hi hagi una lluita comercial associada a qui fa un preu més baix», va afegir Jover.

Peticions de l'UTCA

Durant la reunió mantinguda aquesta setmana, els comerciants de tabac també van posar damunt la taula la possibilitat d’ampliar la importació de productes. «Els fabricants sempre han gaudit de protecció i d’una situació privilegiada del mercat perquè han format una part molt important del teixit econòmic del país, i no ens sembla malament. Però volem tenir més facilitats per importar els productes als quals els fabricants andorrans no puguin donar resposta i agrandar així el ventall de compra dels nostres clients», va assenyalar el president de l’UTCA, Raül Calvo.

Amb la creació de l’associació, els tabaquers del país també esperen millorar la seva imatge respecte al vincle que el públic general estableix entre ells i el contraban.