Centre de Tecnificació rebrà la gespa del Nacional

El Consell de Ministres va aprovar l’adjudicació dels treballs per a efectuar la treta de la gespa artificial de l’Estadi Nacional i la seva col·locació al camp d’esports del Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino. L’adjudicació va recaure a l’empresa espanyola Fieldturf Poligras per contractació directa i urgent per un import total de 133.347,89 euros. L’extracció i transports tindrà un cost de 41.080,55 euros. L’extracció de l’actual gespa d’Ordino i instal·lació de la procedent de l’Estadi Nacional tindrà un cost de 92.267,34 euros.

L’empresa té el termini d’execució entre el 12 d’octubre i el 17 de novembre per a realitzar ambdues feines. Aquest canvi de gespa ve motivat després que no passés tots els requisits del test de la UEFA i ja amb cinc anys d’antiguitat. La Federació Andorrana de Futbol (FAF) serà l’encarregada d’instal·lar la nova gespa amb el compromís de l’empresa que estigui a punt i amb tots els certificats passats, de futbol i rugbi, la primera setmana de novembre.