Vinyes correrà en el comiat del Ral·li de Santander

Ja fa unes setmanes que els membres del Club Esportiu Peñucas, organitzadors de l’esdeveniment, van comunicar que la 40a edició del Ral·li de Santander seria l’última a causa dels problemes de diferent índole que havien de superar any rere any. I per al comiat han decidit centralitzar totes les especials al voltant de la localitat d’Hoznayo. En total, serà un traçat de 523,37 quilòmetres, dels quals gairebé un 30% (156,10 km) seran de velocitat. Les especials a superar seran vuit, quatre de 4 diferents.

Per al pilot de Suzuki, Joan Vinyes, el ral·li de Cantàbria és una de les proves de les quals guarda grans records. Per això, l’objectiu en el comiat no pot ser un altre que ampliar el palmarès de bones sensacions: «Després d’una vintena d’anys disputant el Ral·li de Santander hi ha hagut de tot però, és cert que els bons records superen amb escreix a les situacions compromeses. És un ral·li que té totes les dificultats d’una prova de la zona cantàbrica: carreteres estretes, amb zones en què l’asfalt llisca molt tant en sec com en moll, climatologia impredictible. Sens dubte complicat i molt bonic de córrer, les especials m’agraden. Intentarem continuar lluitant entre els més ràpids».

«Estem en la recta final de la temporada i és el moment de donar-ho tot per estar en les millors posicions possibles en les diferents classificacions del CERA. El subcampionat de Marques per a Suzuki encara és possible (estem a 15 punts del 2n classificat), mentre que també tenim opcions per al podi absolut de pilots i copilots. Tot és possible», afegia.

El shakedown tindrà un recorregut de 3,6 km i es disputarà entre les localitats d’Hermosa i La Cavada. La competició s’iniciarà a les 7.30 hores del dissabte.