La federació inicia acords per col·laborar amb França

No s’han detectat queixes per convalidar els títols a fora

Lepont i Martínez estan entrenant cada dia amb els millors jugadors de França. Aquest estatge ha estat possible gràcies a la invitació del director del Pôle Espoir de la Val de Loire, Nicolas Metaireau. Així doncs, es tracta d’una primera trobada dels jugadors andorrans amb els de França que tindrà continuïtat entre els dos països i estarà oberta a més jugadors andorrans. I és que, s’estan iniciant acords de col·laboració esportiva entre la Federació Andorrana de Tenis Taula i el Pôle Espoir de la Val de Loire, iniciats pel seleccionador nacional d’Andorra Guillaume Lepont. Aquests facilitaran la realització d’estades de tecnificació tant a França com a Andorra i ajudaran a la progressió esportiva dels jugadors del Principat.

Dos jugadors del Club Tenis Taula Valls del Nord, Salomé Lepont i Oriol Martínez, estan concentrats al Pôle France de Tours del dilluns dia 7 i fins al divendres 11. Allà s’estan preparant amb entrenaments de molt alt nivell per participar en el Critèrium Federal de la Lliga del Centre de França.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació