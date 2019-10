Només el 8,5% dels efectius totals de la policia són dones

Les dones tenen molt poca presència en el cos de policia i en el d’agents penitenciaris. Així ho mostren les estadístiques que va fer públiques ahir el Govern i que recullen que entre els efectius policials el 2018 només hi havia 21 dones (el que representa un 8,5% respecte als 246 efectius totals) i en el cas dels agents penitenciaris només n’hi havia sis del total de 62, és a dir, un 9,7%. Si es comparen amb el 2017, mentre en el cas dels agents de policia es guanyen dues persones de sexe femení, en el cas dels treballadors de la presó se’n perd un.



Les dades del departament d’Estadística mostren que Andorra tenia a finals de desembre de l’any passat 304 efectius policials (tenint en compte tant el personal policíac, com l’administratiu i els alumnes), patint així una petita reducció (-1,3%) en relació amb el 2017, quan n’hi havia 308. A la mateixa data de referència, hi havia 71 efectius penitenciaris (un més que a l’any anterior) i 135 efectius dels bombers (els mateixos que el 2017).



Concretament, pel que fa als efectius policials, 246 formen part del personal policíac i 58 són personal administratiu/tècnic. En aquest darrer cas la presència de dones és majoritària (44). Pel que fa a la ràtio d’efectius policials per cada 100.000 habitants se situa en 323, el que suposa un augment de l’11,8% en relació amb l’any 2017, quedant per sota d’Espanya (que estava en 360 el 2017) i molt igualat amb França (321 el 2017). La ràtio la lidera Montenegro, amb 685 per cada 100.000 habitants. Si es fa el càlcul a partir de la població total d’Andorra (uns 75.000), la ràtio se situa en un agent per cada 308 habitants.

Penitenciaris

Quant als efectius penitenciaris, 62 formen part del personal penitenciari i nou corresponen a personal administratiu o tècnic. El 84,5% dels efectius penitenciaris són homes i el 15,5% restant són dones. En aquest cas, en el personal administratiu o tècnic hi ha més igualtat que en la policia, ja que el 2018 hi havia 4 homes i 5 dones.



El rati d’efectius penitenciaris se situa en 93 per cada 100.000 habitants, és a dir, que disminueix un 0,4% respecte a l’any anterior. En aquest cas el rati es situa molt pers sobre de les dades d’Espanya (51 per cada 100.000 habitants el 2017).

Per últim, els 135 membres dels bombers es distribueixen en 118 efectius i 17 administratius o tècnics. Únicament el 10,4% dels efectius dels bombers són dones (3 formen part del cos i 11 són administratives o tècniques). La ràtio d’efectius dels bombers és de 177 per cada 100.000 habitants, el que suposa una variació negativa de l’1,8% comparat amb l’any 2017.