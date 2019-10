Una vuitantena de persones al Workshop de la Seu

La cinquena edició del Workshop Ocupacional que es va fer ahir a la Seu d’Urgell va aconseguir que s’hi realitzessin un total de 210 entrevistes entre les 80 persones demandants de feina i les 14 empreses que van participar en una iniciativa organitzada conjuntament per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i l’Oficina Jove de la comarca.



De les 14 empreses participants, 7 són del Principat d’Andorra (Caldea, Viladomat, Pyrénées, Perfumeria Júlia, Adecco, Temporal Quality i TAG SYSTEMS), 6 són de l’Alt Urgell (Aduanas Gallart, Aduanas Fornesa, Portal Música Management, Taurus, Mercadona i Tallers Ribalaiga) i 1 del Pallars Sobirà (Casa Rural Peret de Peretó). El servei d’Immigració del Principat hi va ser present per poder resoldre els dubtes relacionats amb el treball transfronterer i es va anunciar que la quota temporal de treballadors que preveuen obrir per a la temporada d’hivern és enguany de més de 4.000 persones. La representant del servei, Rosa Maria Call, va detallar que ara mateix bona part dels perfils demanats per a la temporada d’hivern segueixen oberts i que hi ha demanda especialment en l’hostaleria i el comerç, de manera particular en feines com ara cambrer o dependent. La majoria de permisos són de l’1 de novembre al 30 d’abril. Pel que fa als tràmits, va negar que el procés actual sigui complex, assegurant que en el cas dels fronterers, el principal requisit és que tramitin la targeta que els acredita amb aquesta condició, informa RàdioSeu.

Ajuntament

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, va destacar que el Workshop parteix d’una base «molt senzilla: posar en contacte persones que busquen feina i empreses del territori que tenen llocs de treball per cobrir». La complexitat, va afegir, és a l’hora de posar en contacte ambdues parts i que aquestes es posin d’acord pel que fa al perfil laboral del demandant o bé a les condicions laborals i salarials que ofereixen les empreses. Fàbrega considera que l’experiència fins ara ha estat «molt positiva» i confia que aquesta vegada també es tanquin nous contractes.