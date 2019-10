L’abstenció electoral creix més d’un 72% en l’última dècada

De les 27.278 persones amb dret a vot en les últimes eleccions generals, 8.640 van decidir no acudir a les urnes, el què situa l’abstenció en el 31,7% del total. Això suposa un increment del 72,4% respecte al volum dels no votants dels comicis de fa 10 anys, quan en van ser 5.012. Per contra, 18.638 persones sí que van participar en les eleccions, augmentant els votants en 3.352 persones i un 21,9% més en comparació amb el 2009. Tanmateix, en l’última dècada la població electoral s’ha incrementat un 34,4% i en 6.980 ciutadans, segons va informar ahir el Departament d’Estadística.



En referència als comicis del passat abril, la proporció de no votants (31,7%) va disminuir respecte a les darreres eleccions generals del 2015 (34,4%), fet que representa una reducció de 2,7 punts percentuals negatius. Aquesta disminució va ser especialment significativa en les persones de 18 a 25 anys (-5,7 pp) i en les persones residents a la parròquia d’Escaldes-Engordany (-5,0 pp). D’aquesta manera, s’inverteix la tendència observada en els darrers comicis generals, en els quals la proporció de no votants va augmentava respecte a les anteriors eleccions.



Les parròquies amb menys abstenció en les últimes eleccions generals van ser Ordino (22,1%) i la Massana (26,2%), mentre que les parròquies d’Andorra la Vella (37,1%) i Encamp (34,1%) presenten el nivell més alt d’abstenció. L’abstencionisme és més present, també, en els electors nascuts a Andorra (32,9%) respecte als que han nascut fora d’Andorra (29,8%). Per lloc de residència, s’observa que la població electoral que no viu a Andorra presenta un nivell més elevat d’abstenció (89,9%).



Més votants

Cal recordar que en els comicis del 4 d’abril d’aquest any el nombre de votants va créixer en 2.554 persones, un 15,9%, respecte dels del celebrats el març del 2015. Les parròquies on més van augmentar són Encamp (410 persones i un 18,8% més), Andorra la Vella (747 persones i un 17,2% més) i la Massana (332 persones i un 17,2% més). Per sexe, les dones votants s’han incrementat (1.347 dones i un 16,8% més) per sobre dels homes (1.207 homes i un 14,9% més). Per edats, destaca l’augment de votants en les persones en la franja d’entre 56 i 65 anys (635 persones i un 28,8% més) i dels 18 als 25 anys (500 persones i un 25,6%). Finalment, i per lloc de naixement, és significatiu l’increment dels votants nascuts a al Principat (1.933 persones i un 20,8% més).

Per últim, aproximadament dos terceres parts dels electors van votar presencialment, mentre que una tercera part va presentar un vot judicial i menys d’un 1% va votra per correu postal en el conjunt de les sis darreres eleccions.