El Govern pagarà els estudis de la Cambra sobre l’aeroport i el tren

Armengol insisteix que un heliport nacional és «compatible» amb altres infraestructures

El Govern i la Cambra de Comerç van oficialitzar ahir mitjançant un conveni de col·laboració el seu suport mutu en l’àmbit d’infraestructures. El text representa que la Cambra no hagi de dependre únicament dels seus recursos, tant tècnics com econòmics, a l’hora de tirar endavant estudis, ja que segons el seu president, Miquel Armengol, «són els que són», en clara al·lusió a l’escassetat. Fins ara, va assegurar, tots els anàlisis s’han pagat «amb els diners que teníem de reserva». Tal com Armengol va explicar, l’objectiu del conveni també és analitzar la viabilitat real de qualsevol tipus de projecte, amb especial interès en els que serveixin per a desenvolupar possibles accessos aeris i ferroviaris al país.



El ministre d’Economia i Presidència, Jordi Gallardo, va declarar que el suport de l’Executiu permetrà atorgar aval institucional a totes les gestions que la Cambra faci a escala internacional, així com la participació dels diferents departaments de l’Administració en els pròxims estudis. En cap cas, però, suposa que el Govern estigui ni a favor ni en contra dels projectes que s’impulsin, com el que hi ha avui dia en marxa per a la construcció d’un aeroport en territori nacional.



En aquest sentit, Armengol va informar que, «entre el canvi de Govern i les vacances d’estiu», l’estudi d’impacte mediambiental que s’hauria d’estar realitzant en aquests moments a la zona on s’ha d’instal·lar l’aeroport –Grau Roig–, encara no s’ha pogut engegar. «Esperem que estigui enllestit a finals d’aquest any o a principis del vinent», va pronosticar el president.



Un altre projecte que està en fase d’estudi actualment és el ferroviari que pretén unir el Pas de la Casa amb la localitat francesa de Porta, tot i que Armengol va reconèixer que aquest «tardarà una mica més» perquè depèn de les entitats públiques gal·les. Tot i això, Armengol va anunciar que en els pròxims dies representants de la Cambra es reuniran amb l’empresa que va idear el projecte l’any 2009, per tal de «revisar-lo i actualitzar-lo».



L’acord no contempla la construcció d’un heliport, ja que Gallardo va reiterar que és un projecte del Govern, malgrat ser «perfectament compatible» amb la construcció d’un aeroport o una connexió per tren, en paraules d’Armengol.

Impulsor i col·laborador

El màxim responsable d’Economia va resumir el conveni definint-lo com un acord entre «un impulsor, la Cambra, i un col·laborador, el Govern». D’aquesta manera, Gallardo va assegurar que estarà «al costat d’aquests projectes per avaluar-los des del rigor, les possibilitats reals d’encaix, amb realisme i amb transparència, amb la voluntat de combinar l’interès general i la sostenibilitat del país».



Per últim, el president de la Cambra va afirmar que la signatura suposa un «avenç al Pla de desenclavament d’Andorra que es va presentar públicament el mes de juny passat». Tal com ell va recordar, es tracta d’un estudi d’infraestructures alternatives que ha de suposar un canvi en el model econòmic del Principat.



El conveni també acorda la creació d’una comissió de seguiment que encapçalaran Gallardo i Armengol i comptarà amb experts en les diferents matèries.

Gallardo i Armengol, disposats a escoltar l’estudi ferroviari d’un jove andorrà

Gallardo i Armengol van anunciar ahir que assistiran a la presentació pública que Sebastià Mijares realitzarà el 18 d’octubre per donar a conèixer la seva proposta de connexió ferroviària. Tal com va avançar EL PERIÒDIC, es tracta d’un projecte que un jove andorrà de 21 anys va elaborar aquest estiu sobre la viabilitat real d’unir Andorra i Barcelona, a través de la via que va a Puigcerdà. Gallardo va assegurar tenir «molt d’interès» a escoltar la proposta de Mijares i va celebrar que «la gent jove del país s’impliqui de manera altruista en aquests temes». Tot i assegurar no haver tingut temps de llegir «amb profunditat» el projecte, Gallardo va afirmar que el Govern «ho estudiarà i si ho considera compatible, ho parlarà amb la Cambra» per intentar tirar-lo endavant. Armengol, per la seva banda, va assenyalar que ja ha demanat una trobada amb Mijares per conèixer-lo personalment i «veure què podem fer».