Els tabaquers afirmen que el preu mínim dignifica el sector

El president de la Unió de Comerciants Andorrans del Tabac (UCAT), Raül Calvo, va manifestar que l’establiment d’un preu mínim de venda del cartró de tabac, que el Consell de Ministres va fixar en 24,95 euros el passat dimecres, permetrà «sobretot professionalitzar cada vegada més el sector». Segons va explicar ell mateix, la pèrdua de competència en els preus de venda farà que els comerciants se centrin a marcar la diferència en l’experiència de compra i, d’aquesta manera, «dignificarem la nostra activitat perquè desapareixerà la política de preus agressius que podia existir fins ara».

Malgrat que s’hagi fixat un preu mínim de venda, Calvo va indicar que «no variarà respecte als que hi ha actualment, a excepció de les marques ‘low cost’, en què un paquet passarà de 2 euros a 2,5». De tota manera, ja va alertar que si bé els preus seguiran sent atractius de cara al client turista, ja que es mantindrà un diferencial per sobre del 35% respecte a Espanya i encara més gran respecte a França, «el client local es veurà perjudicat perquè és el que sol consumir les marques de baix cost».

Pel que fa als comerciants de tabac, tot i que deixaran de competir pels preus, no haurien de veure’s afectats «mentre els fabricants ens mantinguin les condicions de compra», va aclarir el president de l’UCAT tot remarcant que l’ideal seria «trobar un punt d’equilibri que permeti la permanència del comerç, des del més petit fins al més gran». A més, Calvo va insistir en la necessitat de prendre consciència sobre el canvi de model de venda, ja que la llei els impedeix fer promocions i, per tant, hauran de marcar la diferència amb l’experiència de compra.