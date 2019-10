La gespa del Nacional segueix donant mal de caps a tothom

La polèmica està més que servida i se n’ha parlat més d’una vegada. De fet, Ilde Lima té una sèrie de tuits que parlen del tema. Bé doncs, capítol 357 de La gespa del Nacional: El dia D. Avui es disputarà el duel entre les seleccions absolutes d’Andorra i Moldàvia i es jugarà a l’Estadi Nacional malgrat que la gespa no hagi passat els controls de la UEFA i per a fer-ho possible es va necessitar la insistència de l’ens i una carta de Félix Álvarez, president de la Federació Andorrana de Futbol (FAF). Ara bé, encara que finalment Moldàvia hagi accedit a jugar-hi, la disputa encara no s’ha acabat.

Lima: «Ha arribat un moment que la UEFA ha dit prou i esperem que posin una gespa que aquesta vegada sigui l’adequada»

«De la gespa n’he parlat sempre des del primer dia. Crec que no ha estat una gespa que estigués ni a l’altura de les competicions ni a la dels jugadors que venen ni del país. Crec que ens mereixíem una cosa millor des de fa molts dies i, evidentment, ha arribat el moment en què la UEFA ha dit prou i posin una gespa que esperem que aquesta vegada sigui l’adequada perquè vinguin jugadors de màxim nivell i no critiquin el nom d’Andorra», va afirmar contundent el capità de la selecció nacional, Ilde Lima.

El seleccionador, Koldo Álvarez, va estar d’acord amb les declaracions de Lima però va voler rebaixar el to dient «al final, no som experts en gespa. Crec que és un canvi que tots necessitàvem i que aplaudim i esperem que sigui la millor gespa possible». Ara bé, si parlem de respostes sorprenents, la millor va ser la de l’entrenador moldau, Semen Altman: «No puc entendre que en un país on tot l’any és estiu la selecció de futbol jugui en un camp de gespa artificial. Nosaltres vam demanar jugar amb gespa natural. No volia parlar sobre aquest tema». En ser preguntat sobre si això els afectaria molt, va respondre que «valoraré les condicions després del partit». Així doncs, caldrà esperar a aquesta nit perquè Altman pugui valorar, amb criteri, les condicions de la gespa. I del país.

El silenci del rugbi

Val a dir, però, que els altres damnificats són els jugadors de rugbi, que no només hauran d’ajornar els partits del VPC a la lliga i les noies hauran de jugar al Prada de Moles, un camp que no té les dimensions correctes; sinó que no s’han pogut preparar correctament per al duel de demà a Turquia.

Magallon: «Hem entrenat en camps que no tenen les mides i sense la màquina per preparar les melés, que és vital»

El seleccionador Josep Magallon va expressar que «la setmana de preparació no ha estat senzilla. No se’ns han posat les coses fàcils i, a banda de les baixes i de les complicacions de fer la llista, no hem pogut fer cap entrenament al nostre camp. Això és molt important sobretot pels entrenaments de la melé. A l’àmbit internacional les melés són reals, s’ha d’empènyer i entrar i això s’ha de treballar. Al nostre camp tenim el nostre aparell per preparar les melés, ahir ens vam escapar una estona per poder utilitzar-lo. Ens hem adaptat i fem el que podem però, amb una primera línia poc experimentada com amb la que ens trobarem, volem que puguin disputar un partit amb els mínims estàndards de seguretat possible i això passa per uns entrenaments amb una màquina específica per treballar les melés perquè s’acostumin al que és empènyer, i malauradament no ho hem pogut treballar. Es trobaran amb jugadors de 120 quilos al davant i és important per a la seguretat dels jugadors».

L’absoluta de rugbi ha entrenat a l’Estadi Comunal i al Prada de Moles, uns camps que, com va indicar el seleccionador Peter Lucas, «no tenen les dimensions del de rugbi i estem intentant introduir a un sistema els jugadors nous i no tenim les dimensions ni els punts de fixació que hem de tenir». Tot i això, el president David Ferré, del qual la junta no ha acceptat la dimissió, va expressar que «aquesta setmana el més important és treballar pel país i és el que el rugbi fa molts anys que fa. És primordial que la selecció absoluta de futbol i de rugbi guanyin, per això aquesta setmana hem posat pau i no hem volgut tenir cap mena de polèmica ni amb la gespa, ni les juntes o el ministeri. La setmana que ve tindrem una reunió per fer el conveni i ja veurem».

Aquest acord serà molt important per al dia a dia dels dos esports. Pel que fa a les peticions de Ferré, va indicar que «volem que el camp es pugui utilitzar molt més pel rugbi perquè el futbol té molts camps i que encara que l’absoluta de futbol tingui prioritat, com hem fet sempre, esperem que la resta del temps hi pugui jugar el rugbi amb la canalla, la base, les nenes, la selecció i els clubs».