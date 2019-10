El sistema espanyol sospesa ampliar l’oferta d’estudis d’FP

Espanya està estudiant l’opció d’ampliar l’oferta de Formació Professional més enllà dels estudis de Turisme i de Farmàcia, que arrencaran el curs que ve. L’ambaixador espanyol, Àngel Ros, va afirmar ahir durant la celebració del dia nacional d’Espanya que s’estan analitzant altres vies de formació per poder oferir-les als estudiants, tot i que no va concretar quins podrien ser ni a partir de quan es podrien posar en marxa. En tot cas, l’objectiu d’Espanya és ampliar el ventall de formacions que s’oferiran al Col·legi María Moliner més enllà del 2020.

«Estem estudiant noves línies», va afirmar Ros, que al mateix temps va dir que no desvelaran quines són fins que els ministeris d’Educació espanyol i andorrà ho acabin de perfilar. De fet, l’ambaixador espanyol va afegir que seguiran «obrint sectors» i que no es tancaran amb l’oferta actual. Alhora, Ros va destacar les particularitats de l’educació a Andorra, on hi conviuen tres sistemes, i durant el seu discurs va posar de relleu la commemoració enguany dels 50 anys de l’existència del sistema espanyol. «Volem evolucionar i els governs d’Andorra i espanyol ho veuen bé», va dir Ros, que durant el seu discurs davant dels representants del Principat va destacar el suport d’Andorra en les negociacions amb la Unió Europea pel que fa a l’acord d’associació i a la celebració de la cimera iberoamericana. A més, el diplomàtic i polític espanyol va explicar que l’associació a la UE no comportarà una cessió de sobirania. «Crec que la cessió de sobirania és la que es deriva de competir en marcs globals, que tenen regles i forces que cal respectar si desenvolupem activitat econòmica», va dir Ros.

Pel que fa al dossier europeu, el cap de Govern, Xavier Espot, va valorar positivament que Josep Borrell hagi estat escollit com a cap de la diplomàcia europea. «És una persona coneixedora de la realitat pirinenca i de la realitat andorrana», va dir Espot, que va recordar que l’aspecte sobre si Andorra haurà d’assumir o no la prestació d’un subsidi d’atur de ciutadans comunitaris que marxin del Principat s’haurà de resoldre de manera bilateral amb Espanya i França.

Repàs a les infraestructures

D’altra banda, Àngel Ros també va fer un repàs dels projectes en infraestructures, com ara el compromís perquè la validació del sistema GPS per tal que els avions puguin aterrar a l’Aeroport d’Andorra-la Seu estigui a punt l’abril del 2020. També va afirmar que les obres del túnel dels Tresponts estaran finalitzades l’any que ve.

Pel que fa a la concreció sobre els convenis en salut amb Espanya i la Generalitat per tal que l’hospital de Meritxell atengui pacients de l’Alt Urgell, ni Ros ni Espot van avançar cap data, tot i que van afirmar que s’està avançant per poder segellar aquest pacte.