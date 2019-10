Assandca insisteix que la radioteràpia al país és viable

El president de l’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca), Josep Saravia, afirma que instal·lar una màquina de radioteràpia convencional al Principat és compatible amb el fet que els pacients puguin optar properament per sotmetre’s a tractaments a Barcelona a través de la tecnologia de protons, que és el mètode més innovador, tot i que encara es troba poc implantat arreu del món. Saravia creu que el cost de la implantació d’una màquina per tractar els pacients a través de la tecnologia dels fotons, que requeriria una inversió inicial de cinc milions d’euros i tindria un cost de funcionament d’un milió d’euros anuals, és assumible i representa «una necessitat social». En aquest sentit, Saravia entén que la inversió de 40 milions d’euros per una màquina de protons seria «molt elevada», però considera que el tipus de mecanismes que es fan servir actualment de tecnologia estàndard sí que es poden tenir a Andorra.

«La gent que ha d’anar a baix segueix patint les conseqüències amb un cost personal molt gran», diu Saravia, que admet que el tractament a través de la màquina de protons produeix menys efectes secundaris. Tot i això, alerta que els mecanismes més innovadors per tractar el càncer s’aniran implantant progressivament i que per ara, «si no és una petició exacta del metge, els pacients se seguirant sotmetent a les màquines de fotons». Un dels arguments que esgrimeix el president d’Assandca perquè encara es facin poques sessions es deu al fet que el cost de sessió seria molt elevat, d’entre 20.000 i 30.000 euros.

Tot i això, el president d’Assandca també admet que en cas d’instal·lar la màquina de radioteràpia a través de la tecnologia de fotons, també hi podria haver gent que voldria desplaçar-se a Barcelona per sotmetre’s al tractament a través dels protons, fet que provocaria la pèrdua de pacients a Andorra. «Podria passar que hi hagi gent que vulgui anar a Barcelona», diu Saravia, que alhora considera que el Principat té altres aspectes que afavoreixen el tractament, com ara la qualitat de l’aire o l’accés a la muntanya.

Xec solidari

D’altra banda, Assandca va rebre ahir un xec per valor de 2.000 euros per lluitar contra el càncer per part d’Andorra Park Hotel. Els treballadors de l’hotel van fer una recol·lecta per ajudar un excompany a pagar el tractament oncològic del seu fill, i l‘empresa s’hi va afegir, però el destinatari dels diners va declinar l’oferiment i va demanar que els diners fossin lliurats a l’associació.