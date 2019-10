Els taxistes demanen unificar les trucades per reduir el temps d’espera

Unir esforços per oferir un millor servei a la ciutadania. És el que van demanar els representants sindicals d’una part del món del taxi i el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, al ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, en una reunió mantinguda ahir, segons va informar l’ANA. «És un objectiu possible i viable», va explicar el membre del sindicat, Víctor Ambor, tot i que creu imprescindible que «el Govern posi mà perquè entre nosaltres no hi ha molt consens».

Ubach, que va valorar positivament que Gallardo mostrés la seva predisposició a parlar, va considerar que un dels altres punts claus de la reunió va ser la demanda «d’una centraleta potent, que eviti situacions com la de demanar un taxi al Pas de la Casa i que hagi de pujar des de Sant Julià de Lòria quan a Canillo n’hi ha un de lliure», evitant l’allargament dels temps d’espera dels clients.

Des del sindicat també es vol apostar perquè els taxis arribin a un acord amb els comuns per cobrir serveis que les línies d’autobús duen a terme de manera ineficaç, com per exemple la recollida d’algú a la Comella «quan l’autobús està pujant i baixant buit la majoria de vegades». O la possibilitat que els taxis facin els viatges del SAAS per a pacients que hagin d’anar a fer un tractament a Barcelona i no necessitin una ambulància.

El sindicat busca la planificació entre les persones treballadores que integren el sector, de manera que puguin cobrir amb efectivitat el buit que deixa el transport públic en moments puntuals com durant la nit, quan el bus nocturn finalitza l’horari. «Podria haver-hi una aplicació perquè els joves que van de festa major puguin demanar un taxi», va suggerir Ubach, planificant des del sector la possible activitat i focalitzant els efectius a la mateixa parròquia, de manera que no hagin de sortir obligatòriament de la parada, situada a Andorra la Vella, i perdin temps en el desplaçament. Una altra de les demandes posades va ser el retorn dels distintius que reconeixen al taxi com un servei públic.