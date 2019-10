Els isards, amb cares noves, juguen contra Turquia

No s’han detectat queixes per convalidar els títols a fora

«Ens enfrontem a un equip que no coneixem, som un país de 79.000 persones i ens enfrontem a un que en té 79 milions. Esperem un rival fort amb un equip nostre que està poc experimentat. Si mirem la llista dels jugadors, es fa evident que hi ha moltes baixes, tenim sis jugadors que debuten», aquestes van ser les paraules amb què el seleccionador Peter Lucas va iniciar la roda de premsa. Els isards s’enfronten demà a Turquia i, pel que fa als debutants, Josep Magallon va apuntar que «ara toca fer-los progressar, que n’aprenguin i gaudeixin. Tenim unes 13 o 14 baixes però les sensacions dels entrenaments són bones». Les absències es notaran sobretot al davant i a la línia de tres quarts. Tot i això van expressar que «l’objectiu és tornar a pujar a la Conferència 1. Crec que ens mereixem estar a un nivell superior però hem d’anar pas a pas, i el primer és dissabte».

Per Anna Ribas

