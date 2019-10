DA diu que la iniciativa del PS té «el perill de tocar de mort les pensions»

La problemàtica de l’habitatge, la principal preocupació dels ciutadans segons el darrer observatori del CRES, i la proposició de llei del PS per invertir el Fons de Reserva de Jubilació (FRJ) en el mercat immobiliari, que no va prosperar degut als vots negatius dels tres grups parlamentaris que donen suport al Govern, van ser ahir objecte de debat durant gairebé tres hores en la sessió ordinària del Consell General.

En aquest sentit, el conseller general de DA, Carles Enseñat, es va esplaiar per expressar els motius del rebuig a la proposta. L’argument que va reiterar amb més rotunditat va ser que la proposició «corre el perill de tocar de mort el sistema de pensions», raó per la qual va catalogar «d’irresponsabilitat» el plantejament del PS. Així mateix, Enseñat va emparar-se en la unanimitat de la comissió gestora de la CASS per declinar la proposta i va retreure la idea de destinar un 10% del fons al mercat immobiliari pel «risc» de concentrar el capital «a un únic sector». Per tot plegat, el dirigent demòcrata va catalogar de «nyap» una llei feta «des de la improvisació».

La visió del Govern

El discurs del ministre portaveu, Eric Jover, va replicar el criteri negatiu efectuat pel Govern sobre la iniciativa legislativa socialdemòcrata i va manifestar que «té unes mancances insuperables». Amb tot, Jover va admetre que tenia «l’encàrrec» del líder de l’Executiu, Xavier Espot, de fer un anàlisi preliminar per tal d’emetre un criteri favorable «si el text ho permetia». Així doncs, el ministre va lamentar no poder prendre en consideració la proposta i va manifestar que «l’únic objectiu» que perseguia el PS «era ser la primera proposició de llei que es presentava en aquesta legislatura». «Era més important tenir la fotografia», va afegir Jover.

L'enuig del PS

La principal impulsora de la proposició, Rosa Gili, va descartar les tesis demòcrates sobre el perill de les pensions i va manifestar que «hi ha hagut interpretacions malintencionades» sobre aquesta qüestió. «És un no al PS», va declarar Gili, visiblement disconforme per la «mala predisposició del Govern» a estudiar la proposta. «El criteri és un catàleg d’excuses per no voler treballar res que vingui per part del PS» va afirmar la consellera socialdemòcrata, que va remetre’s als eslògans de DA —Les persones compten— i L’A —Una altra manera de ser, una altre manera de fer— durant la campanya per ironitzar sobre el fet de «no voler acceptar una proposta que no sigui la seva». Davant els retrets de la bancada demòcrata de no haver-se posat en contacte amb ells per la manca d’esperit negociador, Gili va definir de «pati d’escola» la situació. «El problema és qui truca a qui. Em sembla d’un ridícul increïble. Hi ha la mateixa distància d’un sentit a un altre». D’altra banda, Gili va reprovar als representants polítics dels partits que donen suport a l’Executiu per «no haver escoltat» la iniciativa tenint en compte que «es podia esmenar tot».

La negativa de Liberals

El conseller de L’A, Ferran Costa, es va alinear en el posicionament de l’Executiu i va rebutjar frontalment la proposició del FRJ. Costa va mostrar els seus dubtes per la rendibilitat d’invertir «fins a un 10%» en un sol sector i va opinar que la mesura tindria un «efecte inflacionista» en el mercat de lloguer». A més, el dirigent liberal va reprovar el «victimisme» del PS per haver perdut la votació i va convidar-los a sumar-se a les mesures que impulsarà el ministre d’Habitatge, Victor Filloy. En resposta a la metàfora de terceravia, Costa va dir que «les esmenes no serien la tècnica legislativa més acurada per donar la volta a un mitjó».

El suport de terceravia

El grup parlamentari de terceravia es va mostrar favorable a donar suport a la proposició. «El PS ens presenta una proposició que ens brinda la possibilitat de presentar les esmenes escaients. No entenem el criteri negatiu. Si hi ha una voluntat de modificar el text podem girar la proposició de llei com un mitjó», va pronunciar el conseller general, Joan Carles Camp. Quant al fons publicoprivat que pretén impulsar el Govern, Camp va criticar que el nou paquet de mesures urgents «portarà més inseguretat jurídica».

El rebuig de Ciutadans Compromesos

Finalment, el polític massanenc, Carles Naudi, va manifestar la seva negativa a la proposició del PS. «No perquè no pugui ser esmenat, sinó perquè aquesta no és l’estructura que cal per resoldre la problemàtica de l’habitatge. El fonament ja és contrari», va comentar Naudi. Per últim, va acusar als socialdemòcrates de voler «capitanejar i capitalitzar» la problemàtica de l’habitatge. «La preocupació no és patrimoni del PS», va etzibar Naudi.