La proposta de terceravia sobre dèficit zero no tira endavant

La proposta del grup parlamentari terceravia per «defensar el dèficit zero i així fixar les bases sòlides del creixement sostenible de l’economia del país» va ser ahir tombada durant la sessió plenària del Consell General per la majoria parlamentària que formen els tres partits que integren el Govern.

Pintat va defensar la proposat indicant «la fragilitat dels sectors econòmics, el creixement econòmic moderat durant els últims sis anys i el camí de l’economia cap a una fase de recessió i el desplegament d’un nou marc fiscal ha estat incapaç d’eliminar els dèficits pressupostaris». Pintat també va destacar «la seva preocupació per la manca de voluntat de fer les principals reformes pendents a dur a terme en l’administració pública, la manca de transparència després d’haver exposat els riscos econòmics i la manca de lleialtat institucional, la incapacitat de reacció i la manca de voluntat de corregir la situació».

El president del grup parlamentari del PS, Pere López, va argumentar el seu vot favorable a la proposta de Josep Pintat «per respecte democràtic a les altres formacions polítiques per trencar el frontisme de DA», i després va enumerar totes les propostes, esmenes, mocions i propostes d’acord que ha presentat el seu partit i que no han estat entrades a tràmit a causa del rebuig de la majoria de la cambra.

D’altra banda, els tres grups parlamentaris que formen el Govern van coincidir «en valorar positivament la proposta» però van esgrimir que «no cal fer una reforma perquè el dèficit que tenim està com ho indica la llei».