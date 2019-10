L’absoluta vol puntuar en el duel contra Moldàvia

Andorra es torna a enfrontar a Moldàvia a la fase de classificació de l’Eurocopa 2020 i, després del bon paper que van fer a Chisinau malgrat la derrota per 1-0, l’objectiu és puntuar. El capità Ilde Lima va expressar que «sobre el paper, és la selecció que tenim més a prop però aquests són els típics partits que com t’equivoquis i infravaloris una selecció com Moldàvia és molt probable que vagis al descans perdent. Hem de ser realistes i fer les coses com les estem fent i segur que tindrem oportunitats aquí a casa». D’altra banda, sobre el rival, el seleccionador Koldo va valorar que «és un equip que té molt bon tracte de pilota i que és capaç d’associar-se molt bé en curt i de trobar sortides per intentar sorprendre per la banda contrària. Crec que en les transicions defensives podem tenir opcions i en pilota aturada hem d’intentar puntuar».