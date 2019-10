Blanca Aracil torna a pujar a la bici després de la lesió

Recuperar sensacions, això és el que li toca fer ara mateix a Blanca Aracil. La rider andorrana es va trencar el menisc i el lligament creuat del genoll dret a l’abril després que l’enxampés una allau durant la temporada passada mentre que feia freeride, el seu esport d’hivern. L’andorrana va ser operada del genoll al juny i amb només quatre mesos de rehabilitació ja se sent forta per pujar un altre cop a la bicicleta. Així doncs, va indicar que «normalment són sis mesos de recuperació per al genoll però en porto quatre i a poc a poc ja puc començar a fer coses. Encara no puc esquiar però ja puc fer gimnàs i agafar la bici. Més que res estic pedalant i també he fet una mica de descens. El genoll s’està portant súper bé».

Després de l’allau, l’esportista va anunciar a EL PERIÒDIC que deixaria la bici per dedicar-se plenament al freeride, dos esports que combina des de fa molt de temps. Tot i això, la durada del temps de recuperació la fa dubtar i, de fet, té intencions de competir amb BTT aquest mes. «Aquest any no sé si podré córrer amb els esquís, sé que podré esquiar però és un esport molt exigent pel genoll i sé que vull estar al 100%. A finals d’octubre hi ha una petita cursa de descens i intentaré anar-hi per agafar sensacions amb la bici. Potser torno a agafar les dues coses un altre cop», explicava dubtosa.

Aracil, que està desitjant posar-se els esquís, va exposar que encara no sap ben bé quan podrà fer-ho: «Dependrà molt de la musculatura que agafi però si tot va molt molt bé, al desembre em podré posar els esquís. Això seria en el millor dels casos però sinó al gener ja podré esquiar 100% segura que el genoll funciona i que no se’m trenqui i tornem al principi». L’atleta és molt conscient dels riscos als que se sotmet. «A l’esquí tens una palanca als peus i és molt més arriscat perquè una lesió com aquesta és delicada. No vull jugar-me-la perquè sis mesos més em farien molt mal», va remarcar.