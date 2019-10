Divisió en dos blocs a la comissió electoral de DA a Escaldes

Tots els partits estan treballant per conformar aliances, pactes i llistes per a les properes eleccions generals. DA té la feina encarrilada en diverses parròquies, però encara resten per tancar serrells en moltes. Escaldes-Engordany és, però, la parròquia amb més interrogants a hores d’ara. Per intentar esclarir la situació, DA ha format una comissió electorat que s’ha d’encarregar de conformar la llista que es presenti a les comunals. El problema és, però, que ni els propis integrants de la comissió es posen d’acord en el format de la llista. Els sis components estan dividits en dos blocs. D’una banda Xavier Espot, Eric Jover i Esteve Vidal, que estarien a favor de concórrer conjuntament amb els liberals –sempre amb matisos dels noms–, mentre que Toni Martí, Trini Marín i Marc Calvet s’hi oposen.



Tot plegat apunta que el que s’ha creat per intentar ajudar en la formació de la llista encara ho està complicant més. L’excap de Govern, Toni Martí, que encapçala l’oposició al pacte, no perdona els retrets dels Liberals fets durant la legislatura passada, especialment pel que fa a la duresa amb l’afer BPA. Per la seva banda, l’actual líder de l’Executiu, Xavier Espot, preferiria concórrer a la llista amb els seus socis de Govern no només per una qüestió de coherència, sinó també per sumar forces després que el PS els prengués la victòria a Escaldes les passades eleccions generals.



De fet, i malgrat que els vots de les nacionals no es poden extrapolar en un resultat per a les comunals, l’actual consellera del PS, Rosa Gili, s’està rumiant liderar de nou la llista escaldenca. De número dos podria acompanyar-la l’actual consellera comunal Cèlia Vendrell. En declaracions a aquest rotatiu, Vendrell va indicar ahir que la formació està «elaborant la llista» i malgrat que no va voler avançar «com acabarà la travessa», va admetre que la possibilitat que ella vagi de 2 en una candidatura encapçalada per Rosa Gili «és una opció». Però es va afanyar a afegir que «també n’hi ha d’altres». El què sí que tenen clar és que no formaran part de cap pacte ni cap plataforma. «Tenim capacitat d’anar sols i hi anirem», va afirmar, sense amagar que l’experiència amb d’Acord durant les generals no va ser massa satisfactòria.