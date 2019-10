L’FC Andorra vol arribar als 1.000 espectadors

Arribar als 1.000 espectadors. Aquest és l’objectiu que s’ha fixat l’FC Andorra de cara al duel de diumenge contra l’Hércules CF, un equip històric. Des que Gerard Piqué va comprar el club l’equip només ha fet que batre rècords i sembla que, a banda dels mèrits esportius, ara també volen fer mèrits en el nombre d’assistents.

«Aquest any a Segona B l’equip necessita el suport de tota l’afició i el club treballa amb l’objectiu de superar els mil espectadors a Prada de Moles», va comunicar l’entitat. És per això que el club vol premiar els abonats posant a la seva disposició una entrada gratuïta perquè vinguin acompanyats al camp. Tenint en compte que el club compta amb més de 600 abonaments, el repte sembla fàcil d’assolir, ja que, si tots portessin acompanyant, se superaria amb escreix.

Els socis que vulguin gaudir de la invitació podran entrar al Camp per l’accés A (Av. de Joan Martí 127-121, Encamp). Per accedir, hauran de mostrar l’abonament a l’entrada on rebran la invitació.