Trobada per explorar vies per la projecció del català

El cap de Govern, Xavier Esport, es va reunir ahir amb el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, i la directora de l’entitat, Neus Mestres; en una trobada que va servir per tractar diferents aspectes del català, des de la implantació al país, a les col·laboracions que es poden establir entre els diversos territoris on es parla l’idioma. Establiran en un futur pròxim una agenda per desenvolupar projectes en diferents vessants, com el cultural.

Aquesta és la primera reunió oficial que la Plataforma per la Llengua, des que va fundar-se fa 26 anys, realitza amb el màxim representant del govern del Principat. Andorra és l’únic estat que té com a llengua oficial el català, una circumstància que es vol utilitzar com a eina perquè guanyar en projecció internacional. «Primer hem volgut que el Govern d’Andorra ens conegués de primera mà perquè ja tenim contactes amb els governs regionals, però aquest és l’únic nacional a nivell de territoris de parla catalana», va indicar Escuder. La trobada va ser una primera presa de contacte de cara a establir una guia de treball conjunta d’ara endavant i poder realitzar projectes en comú: «Explorarem vies de col·laboració i ens posem a disposició per ajudar a millorar la situació del català, com que puguem oferir ajuda a nivell d’estudis i coneixement pel temps que portem treballant en temes de llengua».

En les matèries tractades va subratllar-se la necessitat de cooperar entre els diversos territoris de parla catalana en matèria de llengua i cultura. En aquest sentit, per primer any hi haurà representació andorrana al Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català, esdeveniment on hi prenen part centres educatius de tots els punts on es parla català, participant-hi alumnes de 10 i 11 anys. L’Escola Andorrana de Canillo serà la debutant. «Ens agradaria molt que participessin al màxim des d’Andorra», destacava Escuder.