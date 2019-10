Els reclusos en presó preventiva reclamen millorar les condicions

L’Administració pretén digitalitzar els recursos actuals per millorar la tasca dels carcellers

Els interns en presó preventiva a la Comella consideren que les condicions en què han de conviure cada dia no són les adequades i dijous van decidir no dinar en senyal de protesta. En cap cas, però, es va iniciar una vaga de fam i ahir ja van tornar a la seva dieta habitual. D’una banda, els presos consideren excessiu el temps que han de passar dins les seves cel·les i, de l’altra, creuen que les mesures sanitàries que es prenen al centre respecte a interns malalts no són adients. Per tot plegat, estan fent un recull amb totes les peticions per fer arribar de manera oficial a l’Executiu el seu malestar.

Durant l’acte de celebració de la festivitat de la Mare de Déu del Remei, patrona del Departament d’Institucions Penitenciàries, el director adjunt de la presó, Ismael Alarcón,va avançar que quan la direcció del departament rebi la carta, «l’estudiarem i mirarem quina és la seva viabilitat». En aquest sentit, el cap de Govern, Xavier Espot, va prometre escoltar qualsevol petició, sempre que es tracti de «demandes raonables que no siguin contradictòries amb una situació de privació de llibertat».

Tot i això, Espot va matisar que durant els vuit anys que ell va ser ministre de Justícia i Interior «es van fer avenços molt significatius i la prova és que estem en els millors estàndards europeus quant a l’atenció als reclusos». L’actual ministre, Josep Maria Rossell, també es va mostrar disposat a dialogar un cop rebi la missiva oficial. El director de la presó, Francesc Tarroc, no va assistir a l’acte per baixa mèdica.

Espot va assegurar que sempre s’escolta a tots els presos, independentment de la seva nacionalitat i residència, i que «quan ens envien cartes, nosaltres les responem dins dels terminis establerts».

Modificació dels reglaments

Durant l’acte de celebració de la festivitat de la Mare de Déu del Remei, patrona del Departament d’Institucions Penitenciàries, Rossell va anunciar que un dels objectius a assolir a curt termini és la revisió del conveni que la presó té amb el SAAS per adaptar-lo a les necessitats actuals, centrant-se en l’àmbit de la salut mental. «Ens han manifestat que potser caldria impulsar aquesta qüestió i aviat ens reunirem amb psicòlegs i psiquiatres del Ministeri de Salut per poder oferir un millor servei a qui ho necessiti», va explicar el ministre de Justícia.



Així mateix, de la Llei del Cos Penitenciari actual se’n despleguen una sèrie de reglaments que encara s’han d’acabar de tancar amb la participació i vistiplau dels sindicats. Alarcón va assenyalar que la voluntat és que la llei serveixi per «definir les nostres tasques i funcions» amb especial èmfasi a la graella horària i a la carrera professional dels carcellers. Això, va assegurar, milloraria la qualitat de vida dels treballadors, ja que suposaria un salt qualitatiu per a la conciliació laboral i familiar.



Tant Rossell com Espot van recordar que aquest text és una de les «prioritats» de la legislatura, després que el 2017 s’aprovés la nova llei que ara «s’ha de desenvolupar».

Digitalització

Un altre canvi que es preveu pròximament i que va anunciar el titular de Justícia i Interior és la intenció oficial de fer un ús més intensiu de les noves tecnologies per tal d’optimitzar processos que actualment es fan de manera manual o mecanitzada. «Els agents penitenciaris ja tenen una tasca prou difícil. La tecnologia els pot ajudar i simplificar molts processos burocràtics», va justificar Rossell.



Pel que fa al director adjunt de la presó, va informar que actualment hi ha un estudi en marxa que ha de determinar «com facilitar el nostre funcionament diari» mitjançant la digitalització. Segons va afirmar, actualment hi ha diferents països d’arreu d’Europa que volen agilitzar les tasques, sobretot, en el control de persones. Així, va exposar Alarcón, un possible mètode seria la creació d’una base de dades genètiques –com l’iris– dels reclusos que els detectés automàticament.

La presó incorporarà 11 treballadors els pròxims mesos

El director adjunt de la presó va reiterar que durant el mes de novembre s’incorporaran al cos set nous agents penitenciaris, de manera que es comptarà amb 60 treballadors. Es tracta de persones que actualment estan en període de prova i «si el passen» s’afegiran a la plantilla. A més, pel febrer de l’any que ve es preveu la selecció de quatre agents més que se sumarien als set anteriors. Alarcón va afegir que més enllà dels carcellers, també cal la incorporació de personal tècnic. Per acabar-se d’ajustar a les necessitats reals, actualment s’està duent a terme un anàl·lisi que defineixi les polítiques a seguir en cas que s’aposti formalment per la reinserció i resocialització.