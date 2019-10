El Govern descarta fer inspeccions per evitar picaresques en el lloguer

Una de les preocupacions del raonador del ciutadà i dels sindicats pel que fa a les mesures del Govern per evitar abusos en els lloguers són els mecanismes de control que s’utilitzaran per evitar que els propietaris facin picaresques i apugin els preus tot i les accions impulsades. En aquest sentit, el Govern descarta fer inspeccions específiques per detectar si els propietaris estan complint la normativa o no i recorden que el mecanisme de control per fer complir la llei és la justícia.

En paraules del ministre d’Habitatge, Víctor Filloy, «mai quan s’impulsa una llei es crea darrera un servei d’inspecció que controli si aquesta es compleix o no perquè això ja ho fa la justícia». Per això, anima a tots els inquilins a qui els augmentin el lloguer per sobre de l’IPC o que no els hi renovin el contracte de manera automàtica a denunciar-ho perquè puguin actuar davant dels abusos.

Una de les mesures que més preocupa és que els propietaris puguin fer picaresques en la demanda del pis per a ús personal o d’un familiar. La por de sindicats i del raonador és que una persona pugui dir que vol recuperar el pis per a ell o per a un familiar i un cop hagi fet fora els inquilins actuals el torni a posar al mercat més car. Segons Filloy, però, la pròpia llei ja preveu una sèrie de requisits per evitar que això passi.

Així, aquells propietaris que vulguin recuperar un pis hauran de portar els contractes de subministrament de l’aigua, la llum i altres serveis en nom del familiar a qui li cedeixin o en nom propi si és per a ús personal, a més d’un contracte de lloguer si és que hi ha un intercanvi monetari o una cessió gratuïta en cas contrari. A més, el propietari no podrà tornar a posar aquell pis a lloguer en un període mínim de cinc anys. «No tindrem cap mecanisme de control per vigilar que no posi el pis al mercat abans d’aquest termini, però si ho fa i algú el denúncia haurà de respondre davant la justícia», va indicar Filloy.

La llei «protegeix» als inquilins

A més, el titular de la cartera està convençut que les mesures de l’Executiu «protegeixen» a la ciutadania davant dels abusos que s’estan patint amb el preu del lloguer. Segons Filloy, les accions que ha impulsat el Govern «impedeixen que et facin fora i que et puguin augmentar el lloguer més enllà de l’IPC». Sobre les limitacions que s’han aportat a dites mesures i que permeten en casos puntuals fer aguments per sobre de l’IPC o que els propietaris puguin recuperar l’habitatge per a ús personal o d’un familiar, el responsable de la cartera deixa clar que «encara reforcen més l’inquilí».

Com a exemple recorda que si el propietari no ha apujat l’IPC durant tres anys, ara ho podrà fer –representarà un 3,7% d’increment– però que a canvi haurà de renovar el contracte de lloguer per cinc anys més. «Tal com està el mercat, és millor que t’apugin una mica el lloguer sense que sigui significatiu que no pas quedar-te sense habitatge», va argumentar.

Amb tot, Filloy va admetre que el problema es troba en la gent que busca pis de lloguer de nou perquè en aquest cas el Govern no intervé ni té previst fer-ho. Des dels sindicats se’ls havia demanat que es fixes un preu màxim per metre quadrat de 7 euros. Segons el ministre, però, «això no ho podem fer perquè significaria dir-li a un propietari que té, per exemple, un pis de 50 metres quadrats que no el pot llogar per més de 350 euros». «No intervindrem a tal nivell el mercat», va assegurar.

Per intentar regular els preus, l’Executiu aposta per la regla de l’oferta i la demanda i, per tant, per treure més pisos al mercat. Entre d’altres propostes, tenen sobre la taula la creació de pisos socials. En un cas, serà un privat qui cedirà un bloc per ús social i també tenen el compromís d’un comú perquè els hi cedeixi un terreny a cost zero per a la construcció d’un edifici per a la mateixa finalitat.

La necessitat d’un Institut Nacional de l’Habitatge

El ministre d’Habitatge, Víctor Filloy, defensa la necessitat de la creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge per tal de disposar d’un ens que reculli informació i permeti a les institucions avançar-se als nous cicles econòmics que vinguin en un futur. Per a Filloy, és una eina fonamental que té per objectiu «recollir dades per poder tenir una radiografia en cada moment i que ens puguem anticipar als fluxos de l’economia i no tornar-nos a trobar en aquesta situació». Per al titular de la cartera d’Habitatge el que és important i el que ha de proporcionar l’Institut és més recursos per actuar «sense que la situació ens agafi desprevinguts».