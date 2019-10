Concentracions a l’Alt Urgell per la sentència de l’1-O

A més a més, la Fiscalia també exigeix l’empresonament del major dels Mossos Josep Lluís Trapero i de la resta de la que era la cúpula dels Mossos fins a la imposició del 155 a Catalunya per part del govern espanyol.

La sentència que és previst que es conegui els propers dies afecta 12 dirigents polítics i socials catalans, la majoria dels quals han estat empresonats pel sistema judicial espanyol de manera preventiva. Alguns d’ells, des de fa pràcticament dos anys (el límit que marca la justícia per a aquesta mesura), com és el cas del president d’Òmnium, Jordi Cuixart, i el president de l’ANC, Jordi Sànchez. També segueixen retinguts la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el vicepresident Oriol Junqueras i els consellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva i Dolors Bassa. Tres exconsellers més -Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila- també estan inclosos a la causa, però en llibertat amb càrrecs.

Ambdues entitats van comunicar la intenció de fer actes de protesta el mateix dia que es faci públic el veredicte del Tribunal Suprem espanyol. L’hora de trobada serà a les 8 del vespre en els llocs habituals de concentració, que sol ser davant dels ajuntaments. En el cas de la Seu d’Urgell, es farà a la plaça dels Oms. I a Oliana, a la plaça de l’1 d’Octubre. També van animar la resta de municipis de la comarca a fer actes de rebuig a la sentència, als llocs habituals de cada població. A la convocatòria és previst que s’hi sumin d’altres entitats i formacions polítiques. De moment la CUP ja hi va expressar el seu suport. Des de l’ANC i el CDR també van informar que després d’aquests actes tenen previst penjar cartells, per la qual cosa proposen als assistents portar cinta adhesiva.

Per El Periòdic

