El PS «poleix» el seu programa per a Encamp al Pas de la Casa

El candidat d’Encamp pel Partit Socialdemòcrata (PS) a les eleccions comunals, David Rios, va valorar molt positivament la trobada al Pas de la Casa del passat dijous. Rios va ressaltar que «la gent està demanant coses molt bàsiques des de fa molt de temps i no se’ls fa cas o no se’ls escolta. Tenen una sensació d’aïllament molt elevat».

Durant aquesta segona reunió de poble a la parròquia, els ciutadans van compartir les seves preocupacions al voltant de temes com les infraestructures, els esports i la salut. Des del PS van destacar la necessitat de cuidar als ciutadans que viuen i treballen al Pas, així com d’incentivar el turisme a la vila encampadana perquè hi hagi una activitat comercial més forta i productiva.

Els socialdemòcrates han tancat les dues reunions de poble tant a Encamp com al Pas de la Casa, gràcies a les quals acabaran de «polir» el programa. Rios va recordar durant la trobada que «el nostre és un projecte obert: tota la feina que s’ha fet permet que altres persones s integrin a defensar-lo. Qualsevol ciutadà d’Encamp que estigui descontent amb la situació s’hi pot sumar». A més, va assegurar que es tracta d’un projecte «molt sòlid».

Cal recordar que en l’anterior reunió de poble, celebrada al poble d’Encamp, els ciutadans li van transmetre al candidat del PS altres preocupacions com «la manca de dinamització parroquial deguda a la gestió comunal, l’elevat preu del lloguer dels locals comercials, que dificulta l’obertura de nous negocis, o l’absència d’un metge al CAP».