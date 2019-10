El grup Folklore ‘Casa de Portugal’ representa el Principat a Valladolid

El grup de Folklore Casa de Portugal participa avui a la 33a edició de la mostra Pilarica a Valladolid, que commemora el dia de la Hispanitat. En el certamen, que tindrà lloc a la concorreguda plaça Rafael Cano de la ciutat espanyola a partir de les 19 hores, la quarantena d’integrants farà una representació de balls típics de la zona Viana do Castelo que està previst que duri entre 20 i 30 minuts.

El director artístic del grup de Folklore Casa de Portugal, Jose Luis Carvalho, ressalta la importància per al grup dels intercanvis culturals i per treballar en les relacions amb altres associacions per tal d’atreure-les a Andorra en futurs certamens. Els integrants del grup faran la seva representació amb les vestimentes tradicionals de Viana do Castelo. «Els grups actuarem a la plaça Rafael Cano, que és molt emblemàtica», relata Carvalho.

La trobada que comença avui està organitzada pel grup de Coros y Danzas Pilarica, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Valladolid. En l’edició d’enguany, a banda del grup Folklore de Casa de Portugal i dels amfitrions, hi participaran dos grups més: el Grupo Folklórico La Cañada de Freno el Viejo, també de Valladolid, i la Asociación Cultural Folklórica Andrés Laguna de Segòvia. Les actuacions s’allargaran fins demà i avui està previst també que es faci un sopar de germanor en què hi prendran part tots els participants.

Per al grup de Folklore Casa de Portugal, la participació en aquest certamen també representa un agraïment a l’associació organitzadora, que el passat mes de maig es va traslladar al Principat, en el marc de la celebració de la setena edició del festival Folklore Ibèric, que es va dur a terme a la parròquia d’Encamp. «Per a nosaltres és una gran satisfacció portar el nom d’Andorra allà i representar danses tradicionals en aquest certamen», explica Carvalho.

El grup de Coros y Danzas Pilarica de Valladolid va néixer el 1978 i té com a objectiu fomentar la cultura tradicional de Castella i Lleó. Les seves actuacions combinen actuacions sobretot de ball en què busquen interactuar amb els espectadors. Actualment, l’associació espanyola compta amb una cincuantena de membres entre els grups del cor i de dansa. Un dels instruments que més utilitzen és la dulçaina, que consideren com a imprescindible en les seves actuacions i a la qual hi dediquen moltes hores d’assaig. D’altra banda, el grup de Folklore Casa de Portugal va anunciar que també tornarà a ser present enguany a la novena edició de la Fira d’Associacions, en el marc de la 41a Fira d’Andorra la Vella, que se celebrarà del 25 al 27 d’octubre.H