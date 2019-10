Guanyar també a fora

Guanyar a fora. Aquesta és la tasca pendent del MoraBanc Andorra. Ja s’han disputat sis partits entre les dues competicions europees i només han pogut celebrar la victòria dels que s’han disputat a casa. I és que, de moment, el Poliesportiu d’Andorra és un fortí però demà els d’Ibon Navarro demà s’enfronten al repte de sumar la seva primera victòria de la temporada com a visitants. I serà contra l’Herbalife Gran Canària a les 13.00 hores, en un duel on Dejan Musli encara és dubte.

Els del Principat es troben en un moment dolç després de les últimes victòries contra el Barça i el Ratiopharm Ulm fa que l’equip es trobi amb força per afrontar el repte: «Són dues victòries consecutives que ens donen molta moral i molta confiança però és cert que les dues han estat a casa, contra dos bons rivals però aquí. Ara volem seguir amb la bona dinàmica i intentar guanyar aquest partit fora, que és el que ens està faltant de moment. A veure si ho aconseguim diumenge, que és una bona oportunitat», va comentar David Eudal, entrenador adjunt.

Tot i això, el jugador David Walker va indicar que «mateix estem en un bon moment, crec que ens entenem bé a la pista i estem jugant bé. Està clar que hi ha coses que podem millorar però ara mateix crec que mentalment estem bé i si continuem jugant fort, amb energia i passant la pilota, tenim una bona oportunitat contra el Gran Canària. Són un gran equip i només disputen un partit a la setmana així que han tingut molt de temps per preparar-se pel duel de diumenge, nosaltres només tenim uns dies. Ho farem el millor que puguem per endur-nos la victòria».

Els canaris porten un balanç de dues derrotes i una victòria la jornada passada contra el BAXI Manresa. «No estan obtenint bons resultats, no sé si s’hi estan acabant de trobar o no, però està clar que tenen jugadors excel·lents. És una plantilla confeccionada per jugar a EuroCup encara que al final no hi hagin pogut participar. Tenen jugadors de qualitat a totes les línies, vells coneguts del nostre equip... I la veritat és que és un equip molt perillós, i a casa seva encara més. Sempre ens ha costat jugar allà, a excepció d’una temporada en què vam fer un bon partit, però és una pista difícil, amb bons jugadors i un gran entrenador», apuntava Eudal. «Segur que a casa seva imposaran un ritme de joc alt i una defensa molt intensa, i nosaltres volem seguir sent nosaltres mateixos: apretar molt la pilota, ser durs en defensa i intentar córrer el màxim possible. Volem mantenir el ritme de joc i d’intensitat el màxim possible», afegia.

Una intensitat que en el partit d’EuroCup contra els alemanys van saber mantenir 25 minuts, i que els va donar un resultat excel·lent. Ara volen ampliar aquest temps: «És un dels nostres objectius, no només per ara sinó de cara a tota la temporada. Hem d’intentar ser intensos i fixar el nostre ritme de joc el màxim temps possible. Si poden ser 40 minuts, millor, però sabem que és molt difícil. L’altre dia en vam fer 25, que són molts, i intentarem allargar els minuts de qualitat el màxim possible».

Un repte complicat i més tenint en compte l’exigència del calendari, ja que amb les dues competicions tenen entre dos i tres dies per preparar el pròxim partit. De fet, l’endemà del partit contra Gran Canària viatgen cap a Itàlia per disputar el tercer duel de l’EuroCup contra el Segafredo Virtus Bologna. En aquest sentit, Walker va expressar que «sabíem on ens posàvem quan vam començar la temporada però hem de confiar en els nostres entrenadors perquè facin una bona planificació dels partits per nosaltres. Però estem preparats i tenim ganes de jugar amb aquest ritme». Però toca anar pas a pas i el primer és a Gran Canària, un equip que ha tingut molts canvis en la plantilla. De fet, compta amb dues cares conegudes que abans havien passat pel MoraBanc: Beqa Burjanadze i John Shurna. «Són els meus amics i estic emocionat per tornar-los a veure però som competitius i sortirem a la pista a jugar dur contra el rival, no importa qui sigui», afirmava Walker. Així mateix, cal recordar que Clevin Hannah l’any passat vestia de color groc.

Si parlem del balanç de victòries i derrotes entre els dos equips, en els 10 últims la balança es decanta lleugerament cap als andorrans, amb una victòria de més. Però, com va comentar Eudal, la pista canària és complicada. Tot i això, va considerar que la derrota que van patir la temporada passada en aquell parquet no era un referent a tenir en compte a l’hora de preparar el duel: «Tenim vuit jugadors nous i ells també tenen molts jugadors nous. Les dinàmiques són diferents i crec que és més important centrar-nos en aquestes últimes ratxes, la nostra o la d’ells, per saber en quin estat de forma es troben els equips el dia d’avui»